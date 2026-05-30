Une dame âgée flashée par un radar alors qu'elle marchait en déambulateur

Une photo insolite a suscité de nombreuses réactions amusées des internautes après que la police d'Euskirchen a partagé une photo d'une dame âgée marchant en déambulateur qui a été flashée par un radar à 42 km/h en Allemagne.

Une dame marchant avec un déambulateur a été flashée par un radar en Allemagne . Sa photo diffusée par la police a déclenché des réactions amusées des internautes.

Une photo insolite a suscité de nombreuses réactions amusées des internautes. Une dame âgée, marchant avec un déambulateur, a été flashée par un radar à 42 km/h en Allemagne. Sa photographie, partagée jeudi par la police d'Euskirchen, a fait le tour des réseaux. L'histoire remonte à début mai dans cette commune du nord de l'Allemagne, quand des policiers ont contrôlé la vitesse dans une zone limitée à 30 km/h.

Un véhicule est flashé à 42 km/h. En visionnant la photographie du véhicule pour relever la plaque d'immatriculation, et envoyer une amende, les policiers découvrent au premier plan une dame âgée, marchant en déambulateur, son sac de courses dans une main.

À première vue, on aurait dit que cette dame venait d'établir un nouveau record du monde de vitesse en déambulateur ou qu'elle voulait défier Usain Bolt au sprint, se sont amusés les policiers d'Euskirchen sur Facebook, qualifiant cette photo de culte. Si cette dame masque la plaque d'immatriculation, rendant l'identification du conducteur roulant trop vite impossible, la vraie légende du jour avait clairement quatre roues, un sac de courses et une sérénité absolue, selon les policiers





20minutesparis / 🏆 72. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Allemagne Déambulateur Radar Vitesse Police

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le festival Royan Orgues lance une collecte sonore pour créer une carte postale sonore du territoireLe festival Royan Orgues invite les habitants du Pays royannais à contribuer à une collecte sonore pour créer une carte postale sonore du territoire. Les contributions seront utilisées pour créer une œuvre électroacoustique qui sera dévoilée en octobre prochain.

Read more »

Enquête médicale pour une douleur mystérieuse chez une jeune cyclisteUn médecin du sport mène une enquête de six mois pour diagnostiquer une douleur au mollet chez une cycliste de 15 ans, symptôme n'apparaissant qu'en montée à haute intensité. Malgré de nombreux examens, le mystère reste entier jusqu'à ce que le médecin affine son raisonnement et consulte des spécialistes.

Read more »

'Nous avons constaté une anomalie' : une fusée Blue Origin totalement détruite lors d'une explosionLa fusée New Glenn a explosé alors qu’elle se trouvait sur la rampe de lancement pour un essai de mise à feu à Cape Canaveral, en Floride, rapportent les médias américains.

Read more »

Accident à Agen : percuté par une voiture, le conducteur d’une trottinette projeté dans une vitrineAlors que le feu était rouge sur sa voie, le conducteur de l’engin électrique a déboulé sur le côté gauche du véhicule, ce vendredi 29 mai, dans le quartier du Pin, en début d’après-midi

Read more »