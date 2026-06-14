Martin Odegaard partage son parcours, l'équipe de France débarque à New York, le Japon arrête la pause contre les Pays‑Basileins, et l'Allemagne se réjouit d'un 7‑1 contre Curaçao. Toutes ces déclarations s'inscrivent dans la perspective de la Coupe du Monde 2026.

Le jour de la conférence de presse s'est déroulé à la veille du match contre l'Irak, à 0 heure du matin, lorsque le milieu de terrain norvégien Martin Odegaard s'est avéré présent.

Le Français, qui a récemment traversé une saison exceptionnelle, a évoqué son parcours, qui l'a vu remporter le titre de champion d'Angleterre et atteindre la finale de la Ligue des champions avec Arsenal, avant de qualifier la Norvège à sa première Coupe du monde. Sur la scène internationale, il a salué le courage de son équipe et a exprimé sa confiance en l'avenir de la fierté scandinave.

Très abordable, Odegaard a dévoilé sa vision de la prochaine phase européenne, insistant sur le besoin de consolidation d'une équipe équilibrée. Il a également mentionné le soutien des spectateurs norvégiens et comment le joueur a grandi au fil des défis sur le terrain. Dans une démonstration de reconnaissance, il a remercié ses entraîneurs‑coach pour leur investissement constant, développant la prise de décision et la conscience tactique des jeunes militaires du camp. Le match contre l'Irak découlera de ces préparations.

Ici, Odegaard a souligné la volonté de s'entraîner activement pour porter un héritage positif au pays. Conjointement, l'arrivée de l'équipe de France à New York a déclenché un moment d'inattention parisienne, deux jours avant l'ouverture officielle de la compétition française. La présence de la tribu bleue à New York a agi comme un aimant pour les fans américains accompagnés de chants et de drapeaux nationaux, créant un climat de soutien critique et de fierté nationale.

Les supporters, bruyants, ont applaudi les tridents français pour leur enthousiasme, l'équipe africaine a grondé sous le vent, en fin de session. Officiellement, l'Organisation Mondiale du Football a confirmé le rattachement du comité des voyages de la French Football Federation à la Commission Américaine. Cette initiative encourage les derrière tracts : le jeune vendeur et la jeunesse qui divertissent le programme complet.

Parallèlement, sur le plan sportif, le Japon a raté la commémoration d'une victoire avec le match nul contre les Pays-Bas. Les Jafoot sont maintenant en attente de bons résultats pour le reste.

De plus, l'Allemagne a clôturé la phrase bruyante de la prestation contre Curaçao, 7 - 1,. Le célèbre Kai Havertz a surfe une période de virage peut être le but ultime, l'avantage qu'il a apporté à son équipe nationale. Ce commentateur de l'origine turque‑ allemand a déclaré quelque chose à propos de cette victoire, qu'il a beaucoup aimé. Il a mentionné le soutien!

La France a félicité la France. Toutes ces voix inclusive ont célébré leur champion de titre enthousiaste, en téléphone. Le moment d'une ampoule remplie d'une réponse claire, le représentant de France a exprimé son appréciation et le bruit : on est gai





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