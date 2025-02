Une collection d'ex-libris exceptionnelle dévoilée à la bibliothèque municipale

La bibliothèque municipale accueille actuellement une exposition exceptionnelle d'ex-libris, fruit du travail acharné d'Éliane Demartini. Cette collection, constituée de milliers d'ex-libris reçus par Joseph Vaylet, couvre un large éventail d'iconographies et témoigne de la richesse de l'histoire de ces vignettes artistiques.

Lors de l'inauguration, Éliane Moisset, présidente de l'association, accompagnée de plusieurs membres et de Sylvie Lacan-Taquet, adjointe au maire, a ouvert l'événement en citant une phrase de Joseph Vaylet : « Les archives sont conservées non pour dormir mais pour servir. » La collection d'ex-libris (une vignette artistique apposée sur la page de garde ou la face intérieure d'un ouvrage) exposée est le fruit d'un travail de longue haleine mené par Éliane Demartini.

Pendant trois ans, elle a trié, classé et catalogué des milliers d'ex-libris reçus par Joseph Vaylet du monde entier. Cette collection a déjà été mise en valeur grâce à des collaborations avec les musées départementaux. En 2021, certains ex-libris avaient été exposés lors de l'exposition « Quand l'ailleurs est ici », organisée avec l'aide documentaire de l'association. Un panneau de cette exposition a d'ailleurs été intégré à celle de la bibliothèque municipale. En 2023, durant les vacances de la Toussaint, Robin Duthu, médiateur culturel, a animé un atelier de linogravure pour enfants au Musée des mœurs et coutumes, en partenariat avec l'association. Éliane Demartini y avait présenté des ex-libris et expliqué leur histoire aux jeunes participants. L'exposition actuelle propose une sélection de 200 ex-libris sur les 6 000 détenus par l'association, soit environ un trentième de l'ensemble. « Pour cette exposition, nous avons privilégié les iconographies », précise Éliane Moisset. L'entrée est libre aux horaires d'ouverture de la bibliothèque





