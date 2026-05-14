Une cliente gagne un million d'euros grâce au code Euromillions - My Million

Une chanceuse a remporté un million d'euros grâce au code Euromillions - My Million tiré au sort lors du tirage du 17 avril dernier. Elle a gagné ce montant grâce à une prise de jeu de 10,50 euros validée deux jours plus tôt.

La chance a frappé à la porte du Krysco, le bureau de tabac de la commune. En décembre 2021, à peine installés les gérants avaient déjà fait remporter à un joueur la somme de 250 000 € sur un ticket de grattage.

Cette fois une chanceuse vient de gagner un million d'euros grâce au code Euromillions - My Million tiré au sort lors du tirage du 17 avril dernier. Deux jours plus tôt, en achetant ses magazines, elle avait validé sa prise de jeu pour un montant de 10,50 euros qui correspondent à trois grilles avec l'option "étoile +". Une habitude pour cette joueuse occasionnelle, qui participe quelques fois par mois.

"Le lundi 20 avril, la dame est venue et mon mari a scanné son ticket à la borne de contrôle", explique Corinne Poirot la gérante. La gagnante fond en larmes et part boire un café pour se remettre de ses émotions C'est là que s'affiche "Gros lot". Grosse surprise et grande émotion pour la cliente qui ne s'attendait visiblement pas à un tel gain. La gagnante fond alors en larmes et part boire un café pour tenter de se remettre.

La nouvelle millionnaire décrit le jeu avant tout comme un espoir. Aujourd'hui, certains projets commencent à se dessiner pour elle : aider ses proches et soutenir des associations chères à son cœur





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