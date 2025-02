Une Classe de l'École Jean Macé à Toulouse Mise en Vente pour Éviter sa Fermeture

Face à la menace de fermeture de plusieurs classes dans le département de la Haute-Garonne, les parents d'élèves de l'école Jean Macé à Toulouse ont décidé de mettre en vente une classe sur le site Le Bon Coin pour 18 000 euros. Cette action insolite vise à sensibiliser les pouvoirs publics et à faire reculer l'inspection académique qui propose de fermer près de 180 classes, dont celle de l'école Jean Macé, à la rentrée 2025.

Depuis jeudi 13 février, une classe de l'école Jean Macé à Toulouse est mise en vente sur le site Le Bon Coin . La classe est menacée de fermeture à la rentrée 2025, comme plus de 180 autres classes dans le département de la Haute-Garonne, en raison notamment d'une baisse des effectifs scolaires. Le prix de la classe est fixé à 18 000 euros.

La description du bien indique : 'Très jolie classe à vendre, avec son professeur, dans une belle école primaire rénovée avec une superbe cour Oasis, en plein cœur de Toulouse. École avec une équipe pédagogique motivée, des AESH en sous-effectif, des enfants, des parents, des grands-parents d’élèves impliqués. Merci au futur acquéreur de cette classe, avec son professeur, de se manifester rapidement afin de permettre son maintien dans l’école'. L'école a déjà perdu une classe l'an dernier. Cette action insolite, déjà menée dans d'autres départements, a inspiré les parents d'élèves de cette école toulousaine qui compte actuellement 9 classes et une Ulis et accueille 217 élèves. L'objectif est de sensibiliser les pouvoirs publics et faire reculer l'inspection académique départementale qui proposera de fermer près de 180 classes lors du prochain conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN), lundi 3 mars. Jessica Henry, déléguée de parents d'élèves, mère de quatre enfants handicapés dont deux scolarisés à Jean Macé, estime que la fermeture d'une classe en septembre aura des conséquences directes sur les effectifs. 'Si on perd à nouveau une classe, dit-elle, on va passer à 28 et 30 élèves dans certaines classes. Nous avons aussi entre 26 et 28 élèves en situation de handicap, notifiés, pour seulement 11 AESH '. Les parents d'élèves prévoient d'investir l'école, le 3 mars, pour se faire entendre à nouveau de l'inspection académique. Ils entendent également se rendre au rectorat de Toulouse, le lendemain, pour manifester





