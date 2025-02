Une Cellule de Prévention de la Désinsertion Professionnelle à Carcassonne

Une nouvelle cellule de prévention de la désinsertion professionnelle (PDP) a été mise en place à Carcassonne pour aider les salariés en arrêt de travail à retrouver leur emploi. Le dispositif, soutenu par plusieurs organismes, identifie les situations à risque de désinsertion et propose un accompagnement personnalisé.

Les raisons menant à un arrêt de travail sont diverses : maladie, troubles musculosquelettiques, souffrances psychiques… Des situations que chacun pourrait un jour ou l’autre vivre, ce qui complique le retour à la vie active. Afin de se prémunir autant que possible et d’accompagner les personnes nécessitant un soutien, un projet a été lancé en janvier 2024 à Carcassonne .

Le service de santé au travail Aprevya, le service social de l’Assurance Maladie de l’Aude, l’Assurance Maladie et CAP Emploi 11 ont mis en place une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle (PDP). Cette cellule est soutenue par des ateliers mutualisés. Ce dispositif est destiné aux salariés en arrêt de travail présentant un risque à leur reprise, « à partir de plus de trois mois de suspension de l’activité », souligne Pascale Garcia, directrice de CAP Emploi 11.La tâche de cette cellule particulière consiste à identifier précocement les situations à risque de désinsertion. Pour ce faire, les sources sont nombreuses : les médecins du travail, les employeurs, les travailleurs eux-mêmes ou des partenaires tels que l’Assistance Maladie et CAP Emploi. Pour la première année d’application, 29 cas ont été traités. « Nous nous sommes mis d’accord sur des critères spécifiques pour accepter les profils », indique le docteur et médecin du travail Nicolas Garceran. Les personnes prises en charge sont en arrêt prolongé, ont perdu leurs indemnités, travaillent dans un métier nécessitant d’intenses efforts physiques…Au sein de la cellule à l’issue de la première année, on retrouve principalement des travailleurs en deuxième, voire en troisième partie de carrière. « L’accompagnement prend du temps en fonction des projets de chacun », insiste Nicolas Garceran. En moyenne, cinq à six mois sont nécessaires pour un retour à l’emploi. Le suivi peut se poursuivre après ce cap franchi. « Le prochain atelier aura lieu le 4 mars prochain », précise le docteur et médecin du travail.





