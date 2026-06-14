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Une candidate de 'Tout le monde veut prendre sa place' raconte comment elle a vexé Patrick Juvet

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Une candidate de 'Tout le monde veut prendre sa place' raconte comment elle a vexé Patrick Juvet
Cyril FéraudPatrick JuvetTout Le Monde Veut Prendre Sa Place
📆6/14/2026 1:22 PM
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Dimanche 14 juin, Cyril Féraud a accueilli sur son plateau une candidate qui a grandement vexé cette immense star des années 1970. Vidéo Voici - Une candidate de Tout le monde veut prendre sa place raconte sa rencontre avec Patrick Juvet

Dimanche 14 juin, Cyril Féraud a accueilli sur le plateau de 'Tout le monde veut prendre sa place' une candidate nommée Laëtitia, passionnée de musique des années 1980.

Avant de participer à l'émission, Laëtitia a partagé une anecdote amusante concernant une rencontre avec une star des années 1970. Elle a expliqué avoir croisé Patrick Juvet à la gare de Lille et avoir décidé de l'aborder en chantant. Interrogée sur la réaction de Patrick Juvet, Laëtitia a déclaré qu'il n'avait pas trouvé cela drôle

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Cyril Féraud Patrick Juvet Tout Le Monde Veut Prendre Sa Place Anecdote Star 1970 1980

 

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