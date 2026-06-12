Une caméra de surveillance d'intérieur à moins de 70 euros surprend par sa double optique

Une caméra de surveillance d'intérieur vendue moins de 70 euros surprend par sa double optique particulièrement efficace. Elle prouve qu'il n'est plus nécessaire de se ruiner pour sécuriser son domicile avec une captation haute définition. Entre les modèles à la définition approximative et les équipements premium aux tarifs prohibitifs, il est parfois difficile de trouver le compromis idéal pour surveiller son intérieur. Mais Ezviz tente de s'imposer avec la H7c Dual 2K, qui mise sur une conception originale pour se démarquer de ses rivaux directs.

Une caméra de surveillance d'intérieur vendue moins de 70 euros surprend par sa double optique particulièrement efficace. Elle prouve qu'il n'est plus nécessaire de se ruiner pour sécuriser son domicile avec une captation haute définition.

Entre les modèles à la définition approximative et les équipements premium aux tarifs prohibitifs, il est parfois difficile de trouver le compromis idéal pour surveiller son intérieur. Mais Ezviz tente de s'imposer avec la H7c Dual 2K, qui mise sur une conception originale pour se démarquer de ses rivaux directs.

Le principe technologique de cette caméra de surveillance est simple, mais redoutablement ingénieux : il associe un objectif grand-angle fixe, chargé de conserver en permanence un œil sur une zone globale, à un second capteur motorisé capable de s'orienter pour. Sur le papier, cette promesse matérielle a tout pour séduire à un tel tarif. Reste à savoir si la marque transforme l'essai dans la pratique.

Bonne nouvelle : à l'issue de notre test, cette caméra de surveillance s'en sort avec les honneurs. Que la H7c Dual 2K se distingue. Ses deux capteurs embarqués, qui délivrent une définition 2K (2560 x 1440 pixels), offrent un rendu très détaillé en plein jour, garantissant une identification immédiate des visages. À notre connaissance, aucun concurrent dans cette tranche tarifaire ne parvient à fournir une telle netteté d'image, couplée à des couleurs justes.

L'écosystème des est de plus très efficace : la transition entre la vue fixe et la lentille mobile se fait naturellement. Une fois la nuit tombée, le mode couleur déçoit un peu, handicapé par un projecteur intégré qui manque de puissance au-delà d'un mètre et demi.peut engendrer des notifications superflues si les alertes ne sont pas suspendues lorsque le domicile est occupé.

Du côté matériel, la très grande légèreté de la caméra (seulement 270 g) la rend particulièrement instable en cas de petit choc. Enfin, l'absence regrettable d'adaptateur secteur dans la boîte oblige à recourir à ses propres chargeurs. Pour autant, ces défauts mineurs d'ergonomie et de conception n'entérinent en rien le sérieux de cette caméra, qui accomplit sa. C'est une caméra d'intérieur idéale pour un logement 'classique', et rassurante avec son service après-vente localisé en France.

Toutefois, selon nos évaluations, les foyers possédant des animaux de compagnie au naturel curieux auront tout intérêt à se tourner vers la déclinaison supérieure de la marque, la C7 Dual, à peine plus onéreuse mais dotée d'algorithmes spécifiques pour les identifier et éviter les fausses alertes. Certains liens sont affiliés et peuvent générer une commission pour Femme Actuelle. Les prix sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.

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Avec la H7c Dual 2K, Ezviz promet une surveillance intérieure large grâce à deux objectifs et un suivi automatique des mouvements, sans faire grimper la facture. Reste à savoir si, au quotidien, cette caméra simplifie vraiment la vie ou si la promesse est trop belle pour le prix.

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