Un voyage supersonique dans l'histoire du Concorde

Henri-Gilles Fournier, ancien pilote du Concorde, transporte son audience dans les coulisses de l'avion légendaire lors d'une soirée exceptionnelle organisée par le Rotary Club de Carmaux.

Une soirée exceptionnelle a réuni un public nombreux et enthousiaste pour un voyage extraordinaire à travers l'histoire du Concorde . Henri-Gilles Fournier, ancien pilote du célèbre avion supersonique, a captivé son audience avec des récits passionnants et des anecdotes inédites sur la vie à bord du Concorde .

De ses débuts en tant que pilote à ses expériences sur les vols prestigieux, il a partagé ses connaissances et son enthousiasme avec un public avide d'apprendre et de revivre les sensations uniques de cette icône de l'aviation. Chaque anecdote, relatant les défis techniques et humains, les sensations de vol à Mach 2 et les vols prestigieux, a suscité l'admiration et la fascination des participants. L'atmosphère était chaleureuse et immersive, propice à un échange sincère et passionné. Après son intervention, Henri-Gilles Fournier a répondu aux nombreuses questions des spectateurs, visiblement fascinés par ce pan d'histoire aéronautique. La soirée s'est poursuivie autour d'un buffet convivial, permettant aux participants et aux organisateurs de poursuivre les échanges dans une ambiance de partage et de détente.Les discussions ont emporté les participants bien après la fin de la soirée, témoignant du succès de l'événement et de l'intérêt toujours vif pour le Concorde et son histoire. Le Rotary Club de Carmaux se réjouit de cette affluence et de l'enthousiasme du public, confirmant que la légende du Concorde continue de fasciner et de toucher les générations. Cette soirée mémorable, véritable voyage supersonique dans l'histoire de l'aviation, restera dans les mémoires comme un témoignage unique du génie aéronautique franco-britannique et de l'attrait indéfectible pour les exploits techniques





