Un voleur tué à coups de couteau à Saint-Etienne

Un homme de 24 ans a été tué à coups de couteau samedi 16 mai vers 22 h 30 à Saint-Etienne (Loire), après avoir été surpris par le propriétaire de la voiture qu’il tentait de dérober. L’auteur présumé des faits, âgé de 25 ans, a été interpellé et placé en garde à vue pour homicide involontaire. Les faits, d’une extrême violence, se sont produits en pleine rue.

Un homme de 24 ans a été tué à coups de couteau samedi 16 mai vers 22 h 30 à Saint-Étienne ( Loire ), après avoir été surpris par le propriétaire de la voiture qu’il tentait de dérober.

L’auteur présumé des faits, âgé de 25 ans, a été interpellé et placé en garde à vue pour homicide involontaire. Les faits, d’une extrême violence, se sont produits en pleine rue. Un homme âgé de 24 ans a été poignardé à mort samedi 16, aux alentours de 22 h 30, à Saint-Etienne. le jeune homme se serait introduit dans l’habitacle d’une voiture stationnée rue de la Richelandière dans le quartier éponyme, afin de la voler.

Mais le propriétaire du véhicule aurait été alerté et aurait surpris le voleur la main dans le sac. L’homme, âgé de 25 ans, aurait alors commencé à s’en prendre violemment au voleur. Il lui aurait assené plusieurs coups de couteau, le blessant gravement.

Prise en charge par les personnels du Service départemental d’incendie et de secours de la Loire, la victime de 24 ans a été transportée en urgence vers l’hôpital où elle a succombé à ses blessures durant la nuit du samedi 16 au dimanche 17 mai





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