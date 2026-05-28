Un verre de jus de fruits peut améliorer le bien-être mental

Une étude britannique a montré que la consommation de jus de fruits peut avoir un impact positif sur le bien-être mental. Les résultats sont prometteurs, mais les chercheurs ont appelé à la prudence en raison de la petite taille de l'essai et de la courte durée de l'étude.

La consommation de jus de fruits peut avoir un impact positif sur le bien-être mental , selon une étude britannique . Les chercheurs de la Newcastle University ont suivi 42 adultes qui consommaient peu de fruits et légumes pendant quatre semaines.

Un groupe a reçu un verre de jus de fruits 100 % ou un smoothie chaque jour, tandis que les autres groupes ont augmenté leur consommation de fruits et légumes entiers ou ont maintenu leurs habitudes alimentaires. Les résultats ont montré que les participants qui consommaient du jus de fruits présentaient des scores de dépression inférieurs de 2,52 points par rapport au groupe témoin.

Les chercheurs ont appelé à la prudence en raison de la petite taille de l'essai et de la courte durée de l'étude, mais ils ont souligné que les résultats étaient prometteurs et méritaient d'être explorés davantage





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