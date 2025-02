Un Thermomix, un réseau et une vente à domicile qui fonctionne

Le nouveau Thermomix TM7, dévoilé lors d'une présentation à Berlin, est une nouvelle version du robot culinaire célèbre, dotée d'intelligence artificielle et d'un écran tactile de 10 pouces. Malgré un prix élevé de 1.599 euros, le Thermomix continue de se vendre comme des petits pains grâce à un modèle de vente à domicile efficace.

Dans une salle de convention à Berlin bondée, devant une foule enthousiaste, un écran géant a dévoilé une surprise inattendue : il ne s'agissait pas du dernier iPhone ni de la nouvelle PlayStation, mais bien du Thermomix TM7 . Ce nouveau modèle du célèbre robot culinaire allemand de la marque Vorwerk marquait le retour après six années d'absence.

Doté d'un design noir élégant et d'un écran tactile de 10 pouces, comparable à une grande tablette, le TM7 intègre l'intelligence artificielle, permettant un contrôle à distance vocal. Imaginez couper des oignons avec votre voix, ou encore faire adapter les recettes à vos préférences gustatives. Son prix, cependant, reste élevé : les précommandes ouvrent ce lundi 17 février au prix de 1.599 euros, soit 150 euros de plus que le salaire minimum net. Malgré ce prix élevé, le Thermomix se vend comme des petits pains. Un million de Thermomix ont trouvé des foyers dans le monde l'année dernière, contribuant ainsi à un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros pour Vorwerk. La vente à domicile représente 90% de ce chiffre d'affaires et constitue la clé du succès de Thermomix. L'entreprise mise sur la démonstration des atouts de son robot lors de réunions à domicile, une recette vieille comme les États-Unis, pour minimiser l'impact du prix. Le Thermomix n'est disponible que dans des magasins officiels, une poignée en France dans les grandes villes, et sur le site internet de la marque. L'accès à ce produit unique se fait donc principalement par le biais d'un réseau de vendeurs à domicile, qui touchent un peu plus de 4.000 euros chaque année. On compte 8.000 vendeurs à domicile en France et 100.000 dans le monde. Cette méthode permet à l'entreprise de contrôler les flux, de ne fabriquer que ce qui est acheté et d'éviter les surplus. De plus, elle permet d'être présente partout sur le territoire à un coût réduit. Le potentiel de croissance reste énorme, notamment en France, où deux millions de foyers possèdent déjà un Thermomix. Au Portugal, par exemple, un foyer sur cinq possède un Thermomix, et cette tendance devrait s'accélérer avec le lancement du TM7. Une armée d'influenceurs de la communauté Thermomix fait déjà la promotion du nouveau modèle sur les réseaux sociaux, vantant ses performances et son silence. Le TM7 promet ainsi une expérience culinaire encore plus performante et agréable pour un prix de 1.600 euros.





