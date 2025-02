Un Téléthon Moissagais d'exception

Le comité local du Téléthon a organisé une année pleine d'activités et de succès, récoltant un montant record de 17 500 euros.

Jules Duffaut, président du comité local du Téléthon , a présenté un bilan très positif de l'année écoulée devant la coordinatrice départementale du Téléthon , Françoise Génetti. Lors de son élection, certains avaient remis en question la capacité du jeune président à assumer une telle responsabilité. Jules Duffaut a su prouver le contraire en galvanisant son comité et en assurant une digne succession.

Il a rappelé les trois objectifs qu'il s'était fixés : maintenir la convivialité au sein de l'association, renforcer le Téléthon dans le tissu associatif moissagais (18 associations sont devenues partenaires dans l'organisation de 2024 et ont été remerciées pour leur soutien) et maintenir la collecte au niveau déjà atteint. Le comité a organisé neuf manifestations tout au long de l'année, parmi lesquelles le repas dansant et la soirée cabaret ont particulièrement retenu l'attention. Les trois jours du Téléthon ont été marqués par une organisation impeccable le vendredi soir et deux jours d'animations festives auxquelles les Moissagais ont largement participé. Ce programme festif a permis au comité local de reverser la somme record de 17 500 euros, jamais atteinte auparavant, témoignant de la générosité de la population moissagaise. Le bilan financier total, présenté par la trésorière Nicole Arnalis, s'élève à 18 471 euros, dont 17 500 euros sont destinés au Téléthon. En clôturant l'assemblée générale, le président a souhaité remercier la municipalité pour son soutien précieux, Nicole Arnalis, Bernard Borda et toutes les associations ayant participé et contribué à ce bilan positif. Il a également souligné que cette organisation permet des avancées notables dans la recherche et les soins contre les maladies infantiles, notamment par le développement des thérapies géniques, qui assurent une guérison complète à des enfants touchés





