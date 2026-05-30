Un supporter du PSG confond Bucarest et Budapest et rate la finale de la Ligue des champions

Un fan du PSG s'est rendu à Bucarest au lieu de Budapest pour assister à la finale de la Ligue des champions, confondant les deux capitales. Il raconte sa mésaventure sur TikTok, exprimant sa déception mais aussi son soutien à son équipe.

Un supporter du Paris Saint-Germain a vécu une mésaventure rocambolesque à l'occasion de la finale de la Ligue des champions. Alors que le match tant attendu se déroulait à Budapest, en Hongrie, ce fan passionné a commis une erreur de destination pour le moins surprenante.

Dans une vidéo publiée sur le réseau social TikTok, il raconte s'être rendu à Bucarest, la capitale de la Roumanie, croyant à tort qu'il s'agissait du même lieu que Budapest. Cette confusion, bien que cocasse, n'est pas un cas isolé dans l'histoire du football européen. Le jeune homme, vêtu du maillot du PSG, exprime son désarroi face à cette situation inattendue. Je vais rater la finale de la Ligue des champions !

Je me suis trompé, j'ai réservé pour Bucarest et ça devait être à Budapest, explique-t-il. Interrogé sur les raisons de cette méprise, il avoue ne pas avoir fait la différence entre les deux capitales : Je pensais que c'était pareil. Je me suis gouré, c'est un truc de fou. Malgré sa déception, il adresse un message de soutien à son équipe : Paris, ramenez la coupe à la maison s'il vous plaît !

Moi, je ne vais pas venir, je vais regarder à la télé comme si j'étais en France, mais ce n'est pas grave. Vous avez tout mon soutien et allez Paris ! Ramenez la coupe à la maison ! conclut-il, avant d'ajouter discrètement : J'ai trop la haine. Cette anecdote rappelle d'autres incidents similaires dans le monde du football.

En 2021, pendant l'Euro, des supporters de l'équipe de France s'étaient également rendus à Bucarest au lieu de Budapest, manquant ainsi le match nul 1-1 des Bleus. Plus récemment, en 2023, près de 300 fans du Séville FC auraient commis la même erreur pour la finale de la Ligue Europa, alimentant les discussions sur les réseaux sociaux. Certaines histoires, comme celle de supporters du Benfica se rendant à Francfort-sur-l'Oder au lieu de Francfort-sur-le-Main, se sont même révélées être des canulars.

Quoi qu'il en soit, cette confusion entre Bucarest et Budapest semble être une source inépuisable d'histoires humoristiques dans le milieu du football, rappelant aux voyageurs l'importance de vérifier leurs réservations avant de prendre l'avion. Pour le supporter parisien, l'expérience restera mémorable, même s'il a dû suivre la finale depuis son canapé, avec espoir et frustration mêlés





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