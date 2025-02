Un Stage d'Equitation Inoubliable avec Didier Courrèges

Un stage d'équitation exceptionnel a eu lieu à Barbazan-Debat avec le célèbre cavalier Didier Courrèges. Les participants ont profité d'un enseignement précieux et d'une journée conviviale partagée autour de leur passion pour les chevaux.

Un dimanche de janvier glacial, venteux et gris ne pouvait pas empêcher cette journée consacrée à l'équitation de se dérouler sous la direction du célèbre Didier Courrèges . Les cavaliers pyrénéens étaient fiers de participer à son enseignement. Ce stage de dressage avec Didier Courrèges fut extraordinaire et restera gravé dans les mémoires. Le stage a eu lieu tout au long de la journée sur le domaine de l'Élevage de Lamoison, à Barbazan-Debat , chez Régis Barbazan.

Les stagiaires, originaires de la région, notamment de Montréjeau, Saint-Gaudens, Cabanac, etc., se sont rassemblés pour partager leur passion et écouter les conseils avisés de l'entraîneur.La matinée a débuté avec des séances réparties en trois groupes de 3 à 4 cavaliers, allant des plus jeunes aux plus expérimentés. Didier Courrèges, ancien membre du Cadre Noir de Saumur et champion olympique par équipe aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, a partagé sa passion et son expertise. Avec une approche empreinte de modestie et de bienveillance, il a expliqué aux cavaliers comment canaliser le cheval à travers des exercices adaptés. L'exercice de cavaletti a particulièrement retenu l'attention. Ces petits obstacles, simples en apparence, se sont révélés être des outils puissants pour développer l'agilité, l'équilibre et la coordination du cheval, que ce soit au trot ou au galop. Chaque exercice a été ajusté au niveau de chaque cavalier afin d'optimiser la progression et l'apprentissage de chacun.A l'heure de la pause déjeuner, en présence de M. Jean-Christian Pedeboy, maire et passionné de chevaux, de M. Jean-Luc Manse (adjoint en charge des associations) de M. Courrèges et M. Barbazan et de quelques visiteurs, on a partagé un moment convivial autour d'un apéritif. Puis ce fut l'heure, pour les cavaliers et les accompagnants, de déguster un bon repas chaud. Environ trente personnes ont partagé ce déjeuner sur place, renforçant l'esprit de communauté autour de cette journée de stage. L'après-midi a été consacrée à un enchaînement sur un parcours d'obstacles. L'objectif était de travailler la technique du saut, en entraînant le cheval à franchir différents types d'obstacles. Les hauteurs ont été progressivement augmentées pour améliorer la fluidité et la précision du saut, tout en travaillant les transitions vers le galop. La coordination entre le cavalier et le cheval était au cœur de ce travail, chaque mouvement étant accompagné d'une explication détaillée et rigoureuse de Didier Courrèges. Cette progression contrôlée permet non seulement de renforcer la technique, mais aussi de développer la confiance entre le cheval et le cavalier. Didier Courrèges, avec une pédagogie claire et précise, a créé un environnement propice à l'apprentissage et à la confiance mutuelle entre le cheval, le cavalier et l'enseignant





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Equitation Dressage Didier Courrèges Stage Cheval Barbazan-Debat

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Stage équestre exceptionnel avec Didier Courrèges, ancien champion olympique, à Barbazan-Debat le 26 janvierUne journée dédiée aux cavaliers et aux spectateurs pour vivre une expérience unique avec Didier Courrèges, ancien champion olympique, au centre équestre Équi Barbaz'.

Lire la suite »

Stage de seconde en entreprise : 3 questions pour comprendre la plateforme '1 élève, 1 stage'En juin 2025, les élèves de seconde en section générale et technologique devront effectuer deux semaines de stage d’observation en entreprise. Alors que la recherche peut parfois s’avérer complexe et finir par un choix de facilité ou de dépit, le ministère de l’Éducation a ouvert, ce jeudi 13 février, la plateforme '1 élève, 1 stage'.

Lire la suite »

Un Avion de Chasse Surprend des Cours d'Equitation à VergèzeUn avion de chasse a survolé un centre équestre à Vergèze lors d'une opération militaire, provoquant la panique des chevaux et des chutes de jeunes cavaliers.

Lire la suite »

Le Privilège Royal de Zara Tindall: Une Passion pour l'ÉquitationZara Tindall, fille de la princesse Anne, est une cavalière renommée grâce à un privilège royal unique. Cet avantage l'a mise en contact avec les meilleurs cavaliers, façonnant sa passion et son succès.

Lire la suite »

Deauville : Odile Nolet a passé sa vie professionnelle à caracoler pour l'équitationOdile Nolet est une figure incontournable du monde équestre normand. Sa passion pour les chevaux va désormais s'exercer dans un autre cadre tout aussi passionnant.

Lire la suite »

Les frères Lebrun en stage à SingapourAlexis et Félix Lebrun ont anticipé leur départ pour Singapour, où se déroulera le premier Grand Smash de l'année, pour quelques jours de stage avec l'équipe nationale locale.

Lire la suite »