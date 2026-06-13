Un spectateur intercepté avant de pénétrer sur la pelouse pendant un match de la Coupe du monde

Un spectateur a tenté de pénétrer sur la pelouse pendant un match de la Coupe du monde entre les Etats-Unis et le Paraguay. Il a été intercepté par les stewards avant d'avoir pu faire un mètre en direction du terrain.

Un spectateur a tenté de pénétrer sur la pelouse à la fin de la rencontre entre les Etats-Unis et le Paraguay , vendredi soir. Mais il a été intercepté par les stewards avant d'avoir pu faire un mètre en direction du terrain.

Cette scène a été filmée par deux streamers américains présents en tribunes. Le spectateur, qui avait sans doute l'idée de s'offrir un coup de publicité, a fait plusieurs allers-retours pour trouver par où passer. Mais au pied de la tribune, une dizaine de personnes dont plusieurs stewards l'attendaient et quand il a sauté, ils lui ont tous sauté dessus pour l'empêcher d'aller vers le terrain.

Le streaker a été intercepté sans pouvoir faire un seul mètre en direction de la pelouse. Dans les tribunes, certains supporters ont vivement insulté le streaker. Ils avaient prévu de profiter de la large victoire américaine sans tenter d'entrer sur le terrain, pour célébrer ce début de Coupe du monde 2026





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