Un Souvenir Douloureux à Dresde

Un récit personnel sur une manifestation nationaliste à Dresde et son impact sur l'auteur, qui est lui-même juif.

Voici un souvenir quelque peu douloureux : en 2017, j'ai pris le train depuis Berlin pour assister à une représentation du Crépuscule des dieux en matinée à l'Opéra de Dresde. Et, bien que je ne sois pas un de ces wagnériens fanatiques qui se prosternent devant l'autel de sa métaphysique musicale teutonique, je dois dire que j'ai été captivé par les cinq heures et demie de cet épique dernier volet du cycle du Ring.

Mais, avant le spectacle, en traversant la splendeur baroque reconstruite de la Theaterplatz de Dresde, je suis tombé sur une manifestation réunissant plusieurs centaines de personnes autour d'un type sur une estrade qui rugissait dans un micro : « Wir wollen Deutschland für die Deutschen! » Traduction : « Nous voulons l'Allemagne pour les Allemands ! » Ce qui rendait cet incident encore plus glaçant pour moi, c'est qu'il touchait à quelque chose d'intime dans mon ADN familial : ma mère est juive, ce qui fait de moi un Juif, et je suis très fier de mon héritage maternel. Qui plus est, j'ai grandi avec deux grands-tantes allemandes, Amelia et Minnie, et mon grand-oncle Josef qui avaient fui Munich pour trouver refuge à New York en 1938, après la « nuit de cristal » (quand les nazis brûlèrent toutes les synagogues et les commerces juifs).Ce souvenir m'a profondément marqué, car il a remis en question mon sentiment d'appartenance à l'Allemagne. Je me suis retrouvé confronté à la réalité du ressentiment nationaliste et de la menace qu'il représente pour les minorités. L'expérience m'a rappelé la fragilité de la paix et la nécessité de lutter contre toutes les formes de discrimination.J'ai décidé de partager cet événement afin de sensibiliser les gens aux dangers du nationalisme et de l'intolérance. Nous devons rester vigilants et nous mobiliser pour défendre les valeurs de tolérance, de respect et d'acceptation de la différence. La mémoire de la Shoah nous rappelle les conséquences tragiques du silence et de l'inaction. Nous devons apprendre des erreurs du passé et construire un avenir où la diversité est célébrée et non stigmatisée.





