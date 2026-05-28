Le Sous-Comité de l'ONU pour la prévention de la torture (SPT) a alerté jeudi sur la 'grave' surpopulation carcérale en France, qui 'porte atteinte aux droits fondamentaux des détenus' et 'pourrait constituer un traitement inhumain ou dégradant'. Les experts ont effectué une visite en France du 17 au 23 mai pour évaluer les conditions de détention. La surpopulation carcérale est l'un des défis les plus urgents observés pendant cette visite, car elle directement touche les droits fondamentaux des détenus.

Le Sous-Comité de l'ONU pour la prévention de la torture (SPT) a alerté jeudi sur la 'grave' surpopulation carcérale en France , qui 'porte atteinte aux droits fondamentaux des détenus' et 'pourrait constituer un traitement inhumain ou dégradant'.

Les experts ont effectué une visite en France du 17 au 23 mai pour évaluer les conditions de détention. La surpopulation carcérale est l'un des défis les plus urgents observés pendant cette visite, car elle directement touche les droits fondamentaux des détenus. La Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) en France, Dominique Simonnot, a dénoncé 'la catastrophe pénitentiaire' dans le pays, dans le dernier rapport annuel rendu jeudi avant de quitter ses fonctions.

Elle a décrit une promiscuité générant fatigue, tensions et violences, une surveillance saturée qui laisse place à la montée des trafics et des brutalités. Dans certains des établissements visités, les conditions observées peuvent constituer un traitement inhumain ou dégradant au regard du droit international. La France doit prendre des mesures structurelles et durables pour y remédier. Le Sous-Comité est composé de 25 experts indépendants et impartiaux de divers horizons et de nombreuses régions du monde.

Les membres sont élus par les Etats parties au Protocole facultatif pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. La délégation a visité 18 lieux de privation de liberté et a fait part de ses observations préliminaires et de ses recommandations aux autorités. Le SPT enverra à la France un rapport confidentiel complet contenant ses observations et recommandations, et encourage la France à en autoriser la publication afin de faciliter leur mise en oeuvre.

Dans son communiqué, le sous-comité exhorte d'ores et déjà la France à prendre des mesures structurelles pour remédier à la 'grave surpopulation carcérale'. La CGLPL est une autorité administrative indépendante chargée de défendre les droits fondamentaux dans les prisons, mais aussi les hôpitaux psychiatriques, les centres de rétention administrative, les centres éducatifs fermés et les locaux de garde à vue. Votre opinion compte pour nous.

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