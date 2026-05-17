Un souffle de voguing sur La Réunion : un nouveau style culturel développé sur l'île

Le voguing, un style culturel originaire de la « Ball Room Scene’', développé initialement par les communautés gay et trans afro et latino-américaines à New York, a gagné la Réunion. Malgré les préjugés, le voguing est maintenant pratiqué sur l'île comme mode d'expression pour les communautés LGBTQI+. Nicolas et Willy, avec leurs personnages scénographiques, incarnent cette quête d'identité et de reconnaissance.

Un souffle de voguing La Réunion - Luna Ninja, d'un vrai nom Johan Piémont, a introduit le voguing comme forme d'expression des communautés LGBTQI+ . Originaire de la « Ball Room Scene’’, cette culture a été développée dans les communautés gay et trans afro et latino-américaines à New York.

Actuellement, ce style est pratiqué sur l'île, malgré les préjugés et les tabous persistants sur l'homosexualité et le genre dans certaines familles. Nicolas et Willy, avec leurs personnages scénographiques Sarraffina et Sunny, incarnent cette quête d'identité et de reconnaissance. On admire le courage de ces jeunes gens qui défient les rétroactions contre l'acceptabilité de l'identité.

Ce voguing est une ode vibrante à l'acceptation de soi, sublimée par les mouvements d'une danse devenu rituel de vie, et initiée sur un archipel aux multiples visages





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Voguing Reunion Culture Expression LGBTQI+

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