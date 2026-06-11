Un site préhistorique préservé et une nature riche en biodiversité

Ce site préhistorique offre aux visiteurs l'occasion d'apprendre et de profiter d'une balade hors du temps. Les dolmens et menhirs ont traversé les époques et s'offrent aujourd'hui à la vue des visiteurs. Ce site est exceptionnel. Un circuit découverte de 7 km permet d'observer ces mégalithes. On voit notamment les dolmens de la Croix Saint-Pierre, le Four Sarrazin, le Château Bû, les alignements des Demoiselles de Cojoux. Et on apprend de nombreuses choses au sujet de la vie de nos ancêtres grâce aux bornes explicatives qui jalonnent le parcours.

Au cœur d'une nature préservée et riche en biodiversité , ce site préhistorique offre aux visiteurs l'occasion d'apprendre et de profiter d'une balade hors du temps.

Les dolmens et menhirs ont traversé les époques et s'offrent aujourd'hui à la vue des visiteurs. Ce site est exceptionnel. Un circuit découverte de 7 km permet d'observer ces mégalithes. On voit notamment les dolmens de la Croix Saint-Pierre, le Four Sarrazin, le Château Bû, les alignements des Demoiselles de Cojoux.

Et on apprend de nombreuses choses au sujet de la vie de nos ancêtres grâce aux bornes explicatives qui jalonnent le parcours. Ne manquez pas la plage préservée. Des vaches écossaises et des chevaux mulassiers du Poitou paissent. Et, pour vous loger et profiter pleinement de la région, voici une bonne adresse: le Manoir de la Bourousais.

Gîte, chambres d'hôtes et cabanes perchées sont pleins de charme et confortables. Le Manoir de la Bourousais se situe à Val-d'Anast (35). Vous serez accueillies dans une très jolie maison en pierre restaurée entourée de nature. Si vous prolongez votre séjour dans la région de ce spot secret de Bretagne, ne manquez pas la plus longue plage d'Europe.

La Baie de La Baule s'étend sur 9 km de sable fin, de Pornichet au Pouliguen. Au-delà, des jolies criques secrètes. Empruntez le sentier côtier pour profiter des paysages magnifiques de la baie. Et plongez dans l'eau, bien sûr.

On peut également pratiquer dans la Baie de la Baule de nombreuses activités nautiques (kite-surf, surf, paddle). Flânez également dans l'élégante station balnéaire de La Baule, bien sûr. Cette jolie ville, entre terre et mer, offre de magnifiques paysages naturels. Redon se trouve au confluent de l'Oust et de la Vilaine et au cœur de qui s'étendent autour de la cité, en forme d'étoile.

Un cadre unique. Flânez dans la vieille ville. Et ne manquez pas la majestueuse abbaye Saint-Sauveur à Redon. Admirez aussi le château du Mail et l'hôtel de Richelieu avec sa tourelle carrée.

Pour découvrir la nature alentour, parcourez les sentiers à pied ou louez un bateau ! Parc naturel régional de Brière, classé. De la nature encore, à admirer à pied, en vélo ou en bateau. La parc naturel est un enchanteur labyrinthe de prairies et de canaux.

Les 40 000 hectares de l'un des plus grands marais de France abritent 7 îles et une faune et une flore remarquables. Oubliez les assiettes blanches, ces assiettes de nos grands-mères autrefois ringardes sont ultra tendance aujourd'hui. Parfait pour ma toute petite salle de bains : ce meuble Lidl à moins de 25€ idéal pour les espaces réduits. Vous avez une toute petite salle de bains ?

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