Un Simple Contrôle Roulinier Se Transforme en Tribunal pour un Cultivateur de Cannabis

Louis, un trentenaire arrêté lors d'un contrôle routier pour un léger excès de cannabis, a été contraint de comparaître devant un tribunal. La perquisition de son domicile a révélé une collection d'armes, de munitions et même un chien d'attaque non déclaré, ainsi que deux kilos de cannabis cultivés.

Quand Louis* a été arrêté par les gendarmes à Montredon, il était loin de se douter jusqu'où ce simple contrôle routinier le mènerait. Ce 4 mars 2023, il espérait pourtant passer entre les mailles du filet militaire. Mais la rougeur de ses yeux a interpellé les gendarmes, qui ont procédé à un dépistage salivaire. Bingo, le trentenaire était positif. Il était jugé ce jeudi 13 février au tribunal de Cahors.

Les choses auraient pu s'arrêter là, mais ses déclarations laissaient supposer qu'on avait affaire à plus qu'un simple conducteur ayant fumé un petit joint avant de prendre la route. 'Cela reste illégal' Une perquisition à son domicile a été ordonnée par le parquet. Là encore, bingo. On y a trouvé des centaines de munitions, qu'il disait avoir accumulées via un ancien voisin qui fait les brocantes, une carabine à plomb et un fusil de collection lançant des fléchettes anesthésiantes. Se trouvaient aussi un broyeur industriel, issu d'un vol — qu'il disait garder pour rendre service à un ami — ainsi qu'un chien d'attaque non déclaré. Enfin, deux kilos de cannabis, qu'il cultivait, ont été retrouvés : 'C'était essentiellement des feuilles qui ne se fument pas', s'est défendu le prévenu. Lien interne vers l’article n°12498755 'Cela reste illégal', l’a contredit le parquet. Ce qui n’était pourtant pas tout à fait faux, puisqu'on comptabilisait 380 g de têtes de cannabis, 59 graines, 5 g de résine et 58 g d’herbe. Faute de signe de trafic, Louis a été relaxé des faits de cession de stupéfiants. Mais il a été reconnu coupable de détention et de détention d’armes – les accessoires, comme les munitions, étant reconnus comme telles. Il a été condamné à 8 mois de prison, dont 4 fermes. Il lui est interdit de détenir et de porter des armes. Petite victoire pour Louis : on ne lui interdit pas la possession d’animaux. Une semaine après son arrestation, il avait régularisé la situation concernant son chien d’attaque. *Le prénom a été modifié





