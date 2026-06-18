Un si grand soleil - Épisode 1947 : Tension explosive entre Johanna et Guillaume, Manu enquête sur Eve

Résumé détaillé de l'épisode 1947 de la série Un si grand soleil diffusé le 18 juin 2026. L'audience concernant les Perrot oppose Johanna et Guillaume, tandis que Manu découvre les agissements suspects d'Eve et la surveille. De son côté, Catherine cherche à s'opposer à l'adoption de Toma par Boris. L'épisode marque une escalade dans les conflits juridiques et personnels.

L' épisode 1947 de la série Un si grand soleil, diffusé le jeudi 18 juin 2026 sur France 3 , met en lumière une tension croissante entre Johanna et Guillaume à l'approche d'une audience cruciale concernant les Perrot .

Guillaume, agent immobilier, est accusé par Johanna de méthodes douteuses, ce qui conduit l'avocate à envisager une action juridique supplémentaire après que le juge ait donné raison à Guillaume. De son côté, Manu mène une enquête personnelle sur Eve après avoir découvert un téléphone prépayé dans son sac. Eve justifie ce second téléphone par le besoin de rester joignable par les détenues sans empiéter sur sa vie privée.

Manu suit ensuite Eve jusqu'au box où elle avait caché une imprimante 3D, qu'elle nettoie minutieusement et vide de tout son contenu. Après son départ, Manu explore la pièce et trouve un minuscule morceau de plastique, tandis qu'Eve brûle toutes les preuves susceptibles de l'incriminer. Pendant ce temps, chez les Laumière, Catherine annonce à Laurine qu'elle n'assistera pas au mariage de Boris et Muriel, exprimant son souhait de s'associer à Eve pour empêcher l'adoption de Toma par Boris.

Au parloir, Alex et Aude interrogent Alice concernant le meurtre de Gimenez, mais celle-ci nie toute implication. Au tribunal, les journalistes s'intéressent aux pratiques controversées de Guillaume dans l'immobilier, ce qui pousse Kira et Paloma à l'interroger, mais il évite de répondre clairement. Après l'audience, les Perrot expriment leur déception face à la décision du juge, mais Johanna les rassure en mentionnant d'autres recours possibles.

En dehors du tribunal, Guillaume reçoit un message de Johanna annonçant leur rupture, une information qu'il partage avec un collègue. Dans d'autres développements, Salomé raconte à Pablo et Noura ses difficultés persistantes avec son logement. L'épisode s'inscrit dans un arc narratif plus large où Eve orchestrate une vengeance après le meurtre de Gimenez, événement précédemment révélé. Les relations entre les personnages principaux continuent d'évoluer sous la pression des conflits juridiques et personnels.

Notons que cet épisode fait partie d'une série quotidienne où les intrigues se croisent régulièrement, mettant en vedette des personnages comme Johanna, Guillaume, Eve, Manu, et les Perrot, dans un cadre montpelliérain. La diffusion de cet épisode s'inscrit dans la continuité des épisodes récents qui ont vu Johanna rompre avec Yann, puis brièvement avec Guillaume, tandis qu'Eve mène des actions de plus en plus extremities pour ses objectifs





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