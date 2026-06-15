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Un retraité déclaré mort par erreur par le CHU de Rouen

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Un retraité déclaré mort par erreur par le CHU de Rouen
FreddyCHU De RouenDéclaration De Décès
📆6/15/2026 10:28 AM
📰Midilibre
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Freddy, un retraité de 49 ans, a été déclaré mort par erreur par le CHU de Rouen le 3 mai dernier. Il s'est battu pour retrouver ses droits médicaux et s'inquiète pour sa santé.

Freddy , un retraité de 49 ans, a été déclaré mort par erreur par le CHU de Rouen le 3 mai dernier. Il a été hospitalisé après un accident de travail et a découvert qu'il apparaissait comme décédé lorsqu'il est allé aux urgences.

Selon lui, cela découle de sa récente hospitalisation à Rouen en décembre 2025, où les médecins pensaient qu'il avait eu un infarctus. Ce diagnostic s'est avéré faux et depuis cette déclaration, Freddy a eu des complications. Il voit tous ses rendez-vous médicaux annulés et s'inquiète pour sa santé. Le CHU de Rouen a confirmé que les corrections nécessaires ont été faites et que le patient a été contacté par téléphone et par mail pour l'informer des démarches en cours

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Freddy CHU De Rouen Déclaration De Décès Erreur Administrative Retraité

 

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