Un Retraité Condamné pour Harcèlement après une Rupture

Un retraité de 62 ans a été condamné à dix mois de prison avec sursis pour harcèlement envers son ex-compagne. Il avait suivi et contacté de manière insistante son ancienne partenaire après leur rupture.

Mercredi 12 février, devant le tribunal judiciaire d'Agen, un retraité de 62 ans originaire de Tonneins s'est défendu en déclarant : « J'ai fait tout cela par amour, j'avais besoin de la voir ». Il était accusé d'avoir harcelé, pendant plusieurs mois, son ex-compagne avec qui il avait entretenu une relation amoureuse pendant quatre ans et demi, jusqu'en mars 2024.

Incapable d'accepter la rupture, le retraité a commencé à suivre son ex-compagne et à se présenter devant son domicile de manière régulière, à des heures improbables, dans l'espoir de pouvoir à nouveau entrer en contact avec elle. Il était prêt à attendre des heures sur le palier de la porte ou même à dormir dans sa voiture, garée à quelques mètres de là. Pourtant, la victime l'aurait repoussé de nombreuses fois, allant jusqu'à le bloquer sur ses réseaux sociaux. « Il continue à me suivre, plus discrètement, mais il continue », a déclaré la victime à la barre, en larmes.La victime, constatant à plusieurs reprises que des objets se déplaçaient mystérieusement chez elle, soupçonne également l'homme d'avoir pénétré dans son logement en son absence grâce à une copie des clés dont il ne se serait visiblement jamais débarrassé. « Dès que madame voit une voiture, elle sursaute. Elle n'en peut plus. Elle se demande jusqu'où il va aller », a informé Me Julie Celerier, l'avocate de la victime. « Cette obsession a une raison, elle est médicale. Il est coupable, mais seulement d'avoir trop aimé », a répondu, dans sa plaidoirie, Me Philippe Bossut, l'avocat de la défense, évoquant l'état dépressif du prévenu depuis la séparation. « Je regrette ce que j'ai fait, je lui demande des excuses », a conclu le retraité, essuyant ses larmes.





