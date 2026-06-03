Un réseau de trafic de stupéfiants d'ampleur nationale découvert à Lille

Le parquet de Lille a communiqué sur la découverte d'un réseau de trafic de stupéfiants utilisant des sociétés fictives comme façades. Les perquisitions ont permis de saisir une importante quantité de drogues et de saisir des suspects.

Le parquet de Lille a découvert un réseau de trafic de stupéfiants d'ampleur nationale utilisant des sociétés fictives comme façades. Les perquisitions ont permis de saisir une quantité astronomique de drogues, notamment 900 g de résine de cannabis, plus de 1 000 g de cocaïne, plus de 4 700 g d'héroïne et 7 500 g de sachets contenant de la matière brunâtre.

Six des neuf suspects ont été déférés en vue d'être jugés pour trafic de stupéfiants, blanchiment aggravé, association de malfaiteurs, recel de vol et non-justification de ressources. Un des suspects a été placé sous contrôle judiciaire, tandis que cinq d'entre eux sont en détention provisoire





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