Un réseau de marchands de sommeil démantelé dans la Seine-Saint-Denis

Une opération conjointe de la préfecture et du parquet de Bobigny a permis de démanteler un vaste réseau de marchands de sommeil dans la Seine-Saint-Denis. 100 logements insalubres ont été identifiés et 6 personnes placées en garde à vue.

Un vaste réseau de marchands de sommeil, gérant une centaine de logements à travers la Seine-Saint-Denis , a été démantelé la semaine dernière lors d'une opération conjointe de la préfecture et du parquet de Bobigny, ont annoncé lundi 10 février 2025 le préfet et le procureur. Les enquêteurs ont identifié « dix adresses, soit une centaine de logements présentant une suspicion d’insalubrité », détaillent les autorités dans un communiqué de presse.

Réparties à travers sept communes du département francilien le plus pauvre de France métropolitaine, ces habitations étaient occupées par « environ 300 personnes », « dont un certain nombre de mineurs ». L’enquête préalable a visé « de multiples biens appartenant au même groupe de propriétaires », alors qu'habituellement la procédure se centre « sur des bâtiments et non sur des réseaux de marchands de sommeil », est-il ajouté. Au cours de cette opération qui s’est tenue du 3 au 6 février, six personnes ont été placées en garde à vue puis libérées mais restant « soupçonnées d’appartenir à un réseau structuré ayant commis des infractions de soumission de personnes vulnérables à des conditions d’hébergement indigne et de blanchiment ». Le procureur de Bobigny, Eric Mathais, et le préfet de Seine-Saint-Denis, Julien Charles, fournissent, par le menu, les importantes saisies réalisées dans le cadre de cette action. « Un véhicule de marque Porsche, deux véhicules de marque Mercedes, divers objets de luxe type montres et bijoux, 40 000 euros sur comptes bancaires et 244 000 euros d’argent liquide, » détaille leur communiqué. Face à l’insalubrité des logements visés, des procédures administratives devraient, par ailleurs, être déclenchées et elles « se traduiront par l’interdiction de mise en location ou par des prescriptions de travaux lourds », ajoutent le procureur et le préfet. Territoire populaire à la modernisation urbaine encore en cours, la Seine-Saint-Denis est l’un des départements de France les plus touchés par l’habitat indigne. En 2022, les logements dégradés y représentent plus de 15 % du parc locatif privé, selon la préfecture





actufr / 🏆 1. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Marchands Des Sommeil Seine-Saint-Denis Insalubrité Logement Pauvreté

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Seine-Saint-Denis : Un jeune homme poignardé à mort au milieu d’une départementaleL’individu soupçonné de lui avoir porté des coups de couteau a été interpellé à Livry-Gargan lundi soir

Lire la suite »

Fusillade mortelle en Seine-Saint-Denis : cinq personnes mises en examen et écrouéesHuit mois après la mort d'un homme dans une fusillade à Sevran, cinq personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire ce vendredi 17 janvier 2025.

Lire la suite »

Hausse des homicides liés au trafic de drogue en Seine-Saint-DenisLe procureur de Bobigny, Eric Mathais, a signalé une augmentation alarmante du nombre d'homicides liés au trafic de drogue en Seine-Saint-Denis. 15 homicides ont été commis en 2024, contre 4 en 2023. Cette augmentation inquiétante est accompagnée d'une hausse des tentatives d'homicides volontaires sur fond de narcotrafic.

Lire la suite »

Seine-Saint-Denis : « Un usage décomplexé des armes », les narchomicides ont triplé en 2024En 2024, la Seine-Saint-Denis a connu une forte hausse des homicides liés au narcotrafic, avec 15 morts contre quatre en 2023, et 73 tentatives d’homicides

Lire la suite »

L'alarmante augmentation des homicides liés au trafic de drogues en Seine-Saint-DenisLe parquet de Bobigny révèle une augmentation triplée des homicides volontaires liés au trafic de stupéfiants en Seine-Saint-Denis en 2024 par rapport à 2023. Le procureur Eric Mathais dénonce la violence décomplexée et le fléau du narcotrafic sur le territoire départemental.

Lire la suite »

Six Élèves à la Rue : Des Enseignantes S'Organisent en Seine-Saint-DenisDans le XIXe arrondissement de Paris, six enseignantes ont décidé d'aider six élèves du lycée qui se retrouvent sans abri. Elles se mobilisent pour trouver un logement temporaire et un soutien auprès des associations et des donateurs.

Lire la suite »