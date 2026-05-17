Un renforcement massif des dispositifs pour s'attaquer aux violences sexuelles contre les enfants et protecteur immédiat des enfants en danger

Le ministre de la Justice appelle à l'urgence de s'attaquer massivement aux violences contre les enfants et à l'instantanéité de la protection contre les assaillants potentiels pour ne pas laisser les victimes entre les mains de leur bourreau. Il propose de faire la loi dès maintenant afin que la protection s'opère avant l'aboutissement des procédures judiciaires. Il est par ailleurs proposé de renforcer le contrôle judiciaire des adultes en contact avec les enfants et de renforcer les dispositifs existants pour mieux partir à l'attaque contre les violences sexuelles faites aux enfants en France.

Le temps est venu de s'attaquer de manière massive aux violences sexuelles faites aux enfants en France et de protéger les enfants en danger tout en reformant profondément la justice des mineurs et leur prise en charge institutionnelle.

Le ministre de la Justice, Gerald Darmanin, a appelé à la précipitation des mesures pour répondre à l'urgence et à la détresse. La conviction d'une politique de précaution pour l'enfance, avancée par Gérard Darmanin, vise à protéger avant tout les enfants par une mesure préventive en attendant la fin des procédures, tout en renforçant le contrôle des antécédents judiciaires des adultes en contact avec les enfants.

Les décisions devraient être prises rapidement pour garantir la protection de l'enfance, mais il est encore plus important de changer radicalement notre regard sur l'enfance en danger en remplaçant l'absence de courage politique par une réelle protection contre les violences sexuelles commises





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