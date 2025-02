Un regain d'intérêt pour le PSG en Angleterre

Le club parisien attire l'attention des téléspectateurs anglais depuis que le projet du club a changé. Julien Laurens, spécialiste du football anglais, partage ses observations sur la façon dont le PSG est désormais perçu de l'autre côté de la Manche.

Certaines téléspectateurs anglais pourraient être tentés de regarder le match Brest- PSG à 18h45. Selon Julien Laurens, spécialiste du football anglais, cette attention n'est pas anodine. Dans l'émission After Foot sur RMC, à la veille du barrage aller de Ligue des champions, il a partagé ses observations sur la façon dont le club parisien est désormais perçu de l'autre côté de la Manche. Il a évoqué un « regain d'intérêt » depuis que le projet du club a changé.

\« Pendant longtemps, c'était « l'argent du Qatar », « un club-État »… Mais la semaine dernière, je faisais une émission où le présentateur me dit : « Pendant longtemps j'ai détesté le PSG. Parce que, pour moi, ça représentait tout ce que n'était pas le football, avec Messi, Neymar et Mbappé. Et là cette équipe me plaît. J'aime Dembélé, Barcola, Luis Enrique ». » raconte Julien Laurens. \Une situation comparable à celle de Manchester City. « Personne ne regarde Manchester City en Angleterre à la télévision. Ce n'est pas un club qui fait de l'audimat. C'est Manchester United, Liverpool et après Arsenal », souligne-t-il. Mais depuis qu'il n'y a plus de superstars dans l'équipe, le public anglais a un œil plus attentif sur le PSG. Des oreilles plus à l'écoute aussi. « Ce qui marque les Anglais, surtout, c'est les supporters du PSG. Les 3 500 supporters qui vont à l'Emirates et qui mettent une ambiance incroyable (pour affronter Arsenal en début de saison). Côté anglais, on connaît la culture ultras en France, en Italie et en Allemagne. Là, il la voyaient vraiment », constate Julien Laurens. La victoire 4-2 face à Manchester City, le 22 janvier, a aussi été marquante : « La seconde période, c'est une des mi-temps les plus regardées cette saison en Ligue des champions sur TNT (diffuseur britannique). Les gens ont commencé à venir en regardant ce qu'il se passait. C'est dans ces matchs que le PSG doit briller à l'international pour que sa réputation grandisse. Si tu passes au travers à chaque fois, comme Arsenal, tu n'arrives à rien ». \Parallèlement, il y a un aspect sur lequel le PSG a déjà conquis le football anglais depuis un certain temps : le merchandising. « Tu vois des maillots et des survêtements du PSG partout dans la rue. C'est le seul club étranger à voir une boutique à Londres. Le Real et le Barça n'en ont pas », conclut Julien Laurens.





