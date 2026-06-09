Un quart des matchs de la Coupe du monde 2026 pourrait avoir lieu dans des conditions de chaleur très difficiles à supporter

La Coupe du monde de football 2026 pourrait être marquée par des conditions climatiques extrêmes, selon un groupe d'experts. Un quart des matchs pourraient avoir lieu dans des conditions de chaleur très difficiles à supporter, avec des températures allant jusqu'à 38°C par temps sec ou 30°C par temps très humide. La FIFPRO, le syndicat mondial des footballeurs professionnels, souhaite que les matchs soient reprogrammés pour protéger la santé et la performance des joueurs. En outre, la compétition pourrait être l'une des plus politiques du XXIe siècle, avec la participation de pays aux relations diplomatiques complexes.

Un quart des matchs de la Coupe du monde de football 2026, qui se déroulera au Mexique, aux États-Unis et au Canada du 11 juin au 19 juillet, pourrait avoir lieu dans des conditions de chaleur très difficiles à supporter, selon un groupe d'experts.

Les phénomènes météorologiques habituels de l'été en Amérique du Nord, tels que les orages, les mégafeux et la chaleur humide, pourraient donc perturber la compétition. Le World Weather Attribution, un groupe de chercheurs qui étudie les phénomènes météorologiques extrêmes lors des grands événements, a examiné tous les matchs en fonction du lieu, de la date et de l'heure.

Selon la météo habituelle en fonction de ces paramètres, ils estiment qu'un quart des matchs du Mondial aura lieu dans des conditions de chaleur très difficilement supportables, soit au-dessus de l'indice de 26°C WBGT. L'indice WBGT prend en compte la température, l'humidité et l'intensité du soleil, et est utilisé dans certaines compétitions sportives pour arrêter les matchs au-delà d'un certain seuil.

La FIFPRO, le syndicat mondial des footballeurs professionnels, souhaite qu'à partir d'un indice de 28°C WBGT, les entraînements et les matchs soient reprogrammés pour protéger la santé et la performance des joueurs. En outre, la Coupe du monde 2026 pourrait être l'une des plus politiques du XXIe siècle, avec la participation de pays comme les États-Unis et le Mexique, qui ont des relations diplomatiques complexes.

La Fifa n'a pas de seuil de référence WBGT précis pour suspendre ou annuler une rencontre, mais cela se fera à la discrétion des organisateurs de la compétition, au cas par cas





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