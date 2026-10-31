Un quai Michel Etevenon inauguré à Saint-Malo en hommage au créateur de la Route du Rhum

Emmanuelle Galabru a inauguré le 31 octobre 2026 à Saint-Malo un quai Michel Etevenon, en mémoire de son grand-père, créateur de la Route du Rhum en 1978.

Emmanuelle Galabru, accompagnée de sa fille Jana, a inauguré le samedi 31 octobre 2026 à Saint-Malo un quai Michel Etevenon, en hommage à son grand-père, créateur de la Route du Rhum. Ce quai est situé sur le bassin Vauban, a rapporté Le Pays Malouin. La cérémonie a été décrite comme un moment très émouvant par la petite-fille du fondateur de la célèbre transatlantique.

Michel Etevenon, créateur de la Route du Rhum

Michel Etevenon, ancien collaborateur de Bruno Coquatrix à l’Olympia, passionné de voile devenu publicitaire, est à l’origine de la Route du Rhum, lancée en 1978. Le maire de Saint-Malo a rappelé que Michel Etevenon voulait laisser toute sa place à l’audace et à la liberté. Il a ainsi imaginé une course nouvelle et novatrice, sans limites de taille, ouverte aux professionnels comme aux amateurs.

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La ville de Saint-Malo tenait à rendre hommage au créateur de la transatlantique en lui dédiant un quai sur le bassin Vauban. Emmanuelle Galabru a souligné que l’oubli est ce qu’il y a de pire et a remercié Saint-Malo d’honorer la mémoire de ceux qui sont partis. Son grand-père avait imposé la cité corsaire comme point de départ de la Route du Rhum, au détriment d’une ville comme Bordeaux, également candidate pour accueillir la course.

Un hommage familial et maritime à Saint-Malo

La cérémonie s’est déroulée en présence de la famille du créateur, notamment de sa petite-fille Emmanuelle Galabru et de son arrière-petite-fille Jana. Pour la petite histoire, Michel Etevenon était le frère de la célèbre actrice et chanteuse Micheline Dax. Il était également le beau-père du non moins célèbre acteur Michel Galabru, père d’Emmanuelle Galabru.

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Cet hommage intervient dans un contexte où Saint-Malo célèbre régulièrement les figures marquantes de la Route du Rhum. Un autre quai a été inauguré en mémoire de Mike Birch, premier vainqueur de la course, et des difficultés de circulation ont été signalées à l’intérieur du village de la Route du Rhum, avec une organisation de sens de passage par la sécurité. La ville continue ainsi de mettre en avant son attachement à cette épreuve nautique emblématique.

L’héritage de la Route du Rhum

La Route du Rhum, créée par Michel Etevenon en 1978, est devenue une course transatlantique majeure, reliant Saint-Malo à Pointe-à-Pitre. Dès sa première édition, elle s’est distinguée par son ouverture aux navigateurs professionnels et amateurs, sans restriction de taille de bateau, ce qui a favorisé l’audace et l’innovation dans le monde de la voile. Le choix de Saint-Malo comme port de départ a contribué à la renommée de la cité corsaire dans le milieu maritime.

L’inauguration du quai Michel Etevenon s’inscrit dans une volonté de préserver la mémoire de ceux qui ont marqué l’histoire de la course au large. Elle rappelle aussi l’importance des liens familiaux et de la transmission, avec la présence d’Emmanuelle Galabru et de sa fille Jana. La ville de Saint-Malo poursuit ainsi son engagement en faveur du patrimoine maritime et de la reconnaissance des bâtisseurs de la Route du Rhum.