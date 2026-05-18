Un python et un cobra s'affrontent en pleine rue à Singapoura : un retour à la normale progressif, dimanche soir, dans un communiqué.

Un python et un cobra s'affrontent en pleine rue à Singapoura, avec un retour à la normale progressif, dimanche soir, dans un communiqué. Des recherches sont en cours pour localiser l'animal et son propriétaire.

Un python et un cobra s'affrontent en pleine rue à Singapour a : un retour à la normale progressif, dimanche soir, dans un communiqué. Mais que s'est-il vraiment passé ?

Où en sont les recherches ? Quid de la situation à Castelginest depuis ? L'alerte improbable a été lancée le mardi 12 mai en fin d'après-midi. Prévue par deux habitants qui circulaient route de Fonbeauzard, dans le secteur de Grande-Rivière, la mairie de Castelginest a immédiatement pris la menace au sérieux.

Une habitante a en effet réussi à photographier le reptile alors qu'il se trouvait dans les herbes hautes en bordure d'un champ cultivé. L'analyse des clichés a rapidement permis de lever les doutes : il s'agit bien d'un cobra, un serpent exotique dont la présence est avérée mais l'origine encore totalement inconnue. Deux jours plus tard, le jeudi soir, une troisième personne a de nouveau aperçu l'animal, confirmant qu'il rôdait toujours dans le secteur de Castelginest et Saint-Alban.

Mais dimanche soir, ni l'animal, ni le propriétaire n'avaient encore été retrouvés, selon la préfecture. Sur le terrain, la traque a mobilisé d'importants moyens. Une cinquantaine de personnes, associant gendarmes, sapeurs-pompiers spécialisés et agents communaux, ont passé la zone au peigne fin, durant le pont de l'Ascension. Les premiers jours, des drones ont survolé la commune, mais sans succès.

Pour tenter de capturer l'animal, une vingtaine de nasses ont été installées, ainsi que des plaques de métal au sol. Ces dernières ont pour but d'attirer le cobra, qui recherche activement la chaleur alors que les températures fraîches ont pu freiner ses déplacements. Son président, aurait, d'ailleurs, reçu pas moins de 280 appels en 48 heures. Du côté de la préfecture, on tempère toutefois en précisant qu'aucun nouveau signalement n'a été enregistré ces dernières 48 heures.

Après plusieurs jours de paralysie, la vie reprend tout de même son cours, depuis ce lundi matin, notamment pour les plus jeunes. Les établissements scolaires de Castelginest, fermés mercredi dernier, ont rouvert leurs portes ce lundi matin. La préfecture a indiqué qu'une opération de 'levée de doute' menée par les pompiers garantissait que le reptile ne se trouvait pas dans le périmètre scolaire. Pour autant, le retour à la normale n'est pas total.

L'accès aux abords de la rivière de l'Hers (berges, sentiers et zones naturelles) reste strictement interdit. Les forces de l'ordre et la préfecture réitèrent leurs consignes : éviter les herbes hautes, ne pas s'introduire dans les zones de recherche et, en cas de contact visuel, ne surtout pas s'approcher et composer immédiatement le 18.

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