Un PSG rayonnant, porté par Dembélé et une cohésion retrouvée

Le Paris Saint-Germain, mené par Luis Enrique, traverse une période d'exceptionnel succès depuis le début de la saison. Dominateur en Ligue 1 et notamment virulent en Ligue des Champions, le club parisien s'appuie sur une cohésion collective et une efficacité redoutable. Ousmane Dembélé, repositionné en avant-centre, se révèle être un élément clé de cette réussite, en inscrivant une série de buts importants. Le PSG a appris à faire tourner ses forces et à déployer son jeu de possession avec une efficacité redoutable.

Battu 3-0 par Guingamp en match aller des barrages de qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions mardi, l'entraîneur de Brest, Eric Roy, semblait désespéré quant aux chances de battre ce PSG . Invaincu en Ligue 1 depuis sa défaite contre le TFC en mai dernier, Paris a surtout ces dernières semaines atteint une expression collective et une efficacité qui poussent Carles Martinez Novell à déclarer qu'il « traverse son meilleur moment depuis l'arrivée de Luis Enrique ».

Les joueurs jouent avec passion, ils prennent du plaisir, dans l'attaque, la défense, le pressing. Luis Enrique recherchait ce football dynamique. À mi-parcours de sa deuxième saison sur le banc parisien, l'Asturien de 54 ans, « débarrassé » des superstars Kylian Mbappé et Lionel Messi, semble enfin réussir à tirer le meilleur d'un groupe entier, dans un style de jeu qui lui ressemble. Si Paris reste une équipe dont l'ADN est la possession, avec un milieu de terrain où les très techniques Joao Neves et Vitinha dictent le tempo, elle est aussi extrêmement efficace en transitions. « Très agressifs au contre-pressing, quand ils perdent le ballon ils sont exceptionnels sur les 3 ou 4 secondes qui suivent », décrypte Martinez. « Et vous, si vous n’êtes pas prêts, ils reprennent le ballon, vous êtes ouverts, désorganisés, et là ils peuvent courir vers l’avant. Et quand ils courent vers l’avant… » « En ce moment, tout le monde se rend compte de leur qualité collective », abonde Gabriel Suazo. « C’est une équipe très complète, avec de grosses individualités. Si le PSG ne se repose plus sur les coups de génie de Messi ou Mbappé, il reste porté par des joueurs de classe mondiale, dont certains « traversent une très bonne période », comme le souligne Martinez Novell. Parmi eux, Ousmane Dembélé, qui vit probablement, à 27 ans, le meilleur moment de sa carrière. Repositionné au poste d’avant-centre par Luis Enrique, l’international français (53 sélections) qui a marqué 15 buts en 2025, dont douze sur les six derniers matchs qu'il a disputés. Des performances statistiques qu'il explique lui-même par son nouveau positionnement qui lui demande moins de courses, et l’apport de ses coéquipiers, comme Barcola, qui le fournissent en passes décisives. Une des clés du match sera de savoir couper ces relations.





ladepechedumidi

