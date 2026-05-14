Un projet communautaire ambitieux pour l'aménagement d'une aire de jeux à Boissy-Maugis

L'association L'Escarbille organise un chantier participatif éco-responsable du 1er au 12 juin 2026 pour créer une aire de jeux à Boissy-Maugis, alliant apprentissage manuel et solidarité locale.

Au cœur du village de Cour-Maugis sur Huisne, dans le département de l'Orne, une initiative citoyenne exemplaire voit le jour grâce à l'engagement sans faille de l'association L'Escarbille.

En collaboration étroite avec l'association OSE et les autorités municipales de la commune, un projet ambitieux a été lancé pour transformer l'espace situé derrière la cour du café associatif en une aire de jeux accueillante et stimulante pour les enfants et les familles. Ce projet ne se limite pas à une simple installation d'équipements, mais s'inscrit dans une démarche globale de revitalisation locale et de renforcement des liens sociaux.

Le café associatif, véritable pivot de la vie communautaire, devient ainsi le point de départ d'une aventure humaine où la solidarité et l'entraide sont les maîtres-mots. L'objectif est de créer un lieu de convivialité où les générations peuvent se rencontrer et où les plus jeunes peuvent s'épanouir dans un cadre sécurisé et naturel. Pour concrétiser cette vision, l'association a choisi d'opter pour un chantier participatif, une méthode de construction qui place l'humain et l'apprentissage au centre du processus.

Après une phase préparatoire consacrée au design et à la planification technique, le chantier proprement dit se déroulera du 1er juin au 12 juin 2026. Cette approche permet non seulement de réduire les coûts de réalisation, mais surtout d'impliquer directement les habitants dans la création de leur propre environnement. Le stage, proposé gratuitement, invite les participants à s'immerger dans un univers de création manuelle et durable.

L'idée est de transformer chaque volontaire en acteur du changement, en lui offrant l'opportunité de découvrir des savoir-faire souvent oubliés ou méconnus dans notre société moderne. En participant à l'édification de cette aire de jeux, les bénévoles contribuent à bâtir un héritage tangible pour les futures générations de Boissy-Maugis. Le programme pédagogique de ce chantier est particulièrement riche et diversifié, touchant à plusieurs domaines de compétences.

Les participants auront l'occasion d'explorer l'atelier bois pour apprendre à travailler des matériaux naturels, ou de s'initier à l'éco-construction, une pratique essentielle pour minimiser l'impact environnemental des infrastructures. Parallèlement, des ateliers de maraîchage et de cuisine seront organisés, soulignant l'importance d'une alimentation saine et d'un lien étroit avec la terre, même au sein d'un projet de construction. Des sessions créatives viendront compléter cet apprentissage pour apporter une touche artistique et colorée aux installations.

Afin de garantir un encadrement de qualité, chaque activité sera dirigée par des professionnels en activité, assurant ainsi un transfert de compétences efficace. Les volontaires seront répartis en petits groupes de 6 à 10 personnes, favorisant ainsi une dynamique d'échange privilégiée et un suivi personnalisé pour chaque apprenant. Pour ceux qui souhaitent rejoindre cette aventure collective, une réunion d'information cruciale est organisée le mardi 19 mai 2026 à 10h.

Le rendez-vous est fixé au café L'Escarbille, situé au 5 rue du Perche à Boissy-Maugis. Cette rencontre permettra de présenter les détails logistiques du chantier, de répondre aux interrogations des futurs participants et de coordonner les inscriptions. L'association encourage vivement tous les résidents, quel que soit leur niveau de compétence, à s'investir dans ce projet.

Pour toute demande d'information complémentaire ou pour s'inscrire, les personnes intéressées peuvent contacter les organisateurs par courrier électronique à l'adresse contact@etre-perche.fr ou par téléphone au 06 85 53 73 88. Ce chantier participatif représente bien plus qu'un simple aménagement urbain; c'est un manifeste pour une vie locale active, durable et profondément solidaire, prouvant que la concertation entre associations et municipalités peut mener à des réalisations concrètes et bénéfiques pour tous





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