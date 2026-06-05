Un prévenu nîmois condamné pour avoir acheté son code d'examen de permis de conduire

Un prévenu nîmois a été condamné pour avoir acheté son code d'examen de permis de conduire via un réseau actif dans les Bouches-du-Rhône. Le prévenu a été condamné à 800 euros d'amende avec sursis et doit suivre un stage obligatoire.

Un prévenu nîmois a été condamné pour avoir acheté son code d'examen de permis de conduire via un réseau actif dans les Bouches-du-Rhône. Le prévenu a été condamné à 800 euros d'amende avec sursis et doit suivre un stage obligatoire .

Le démantèlement d'un réseau de vente de codes d'examen de permis de conduire a conduit à cette affaire. Le prévenu a été victime d'une fraude en ligne et a payé plusieurs centaines d'euros pour obtenir le code de l'examen. Le centre routier où le prévenu a passé l'examen a été informé du démantèlement du réseau et a refusé de valider le code. Le prévenu a donc été convoqué en correctionnelle pour obtention frauduleuse du permis de conduire.

Le juge a considéré que l'infraction était grave et a condamné le prévenu à une amende avec sursis et à un stage obligatoire. Le prévenu a été condamné à 800 euros d'amende avec sursis et doit suivre un stage obligatoire. Le démantèlement d'un réseau de vente de codes d'examen de permis de conduire a conduit à cette affaire. Le prévenu a été victime d'une fraude en ligne et a payé plusieurs centaines d'euros pour obtenir le code de l'examen.

Le centre routier où le prévenu a passé l'examen a été informé du démantèlement du réseau et a refusé de valider le code. Le prévenu a donc été convoqué en correctionnelle pour obtention frauduleuse du permis de conduire. Le juge a considéré que l'infraction était grave et a condamné le prévenu à une amende avec sursis et à un stage obligatoire





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Permis De Conduire Fraude Correctionnelle Amende Stage Obligatoire

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