Un Premier Open de Golf-Foot Réussi dans les Hautes-Pyrénées

Le premier des quatre Opens de golf-foot 2025, organisé par le district de football des Hautes-Pyrénées, s'est déroulé avec succès, attirant une vingtaine de participants. Cet événement prometteur a lancé la saison du golf-foot dans la région, séduisant les amateurs de football de tous âges et niveaux grâce à son format hybride.

Sous un soleil radieux et une ambiance décontractée, le premier des quatre Opens de golf-foot 2025, organisé par le district de football des Hautes-Pyrénées , s’est déroulé dans la bonne humeur. Une vingtaine de participants, répartis en équipes de deux, se sont affrontés sur un parcours de 9 trous avec un Par de 34. Un premier tour individuel et un second en duo avec un seul ballon ont permis de départager les équipes, le tout sur un total de 102 coups.

Cette première édition a parfaitement lancé la saison. « Pour une première fois, c’est pas mal. L’organisation se déroule bien, il y a environ 20 participants et surtout une bonne ambiance qui permet de passer une belle matinée, » se réjouit Fabrice Poupeney, président de la commission de football diversifié. Le golf-foot, discipline encore méconnue pour certains, a su séduire dès cette première étape. Ce sport hybride attire des amateurs de football de tous âges et niveaux grâce à un mélange de précision, de puissance et de stratégie. Les joueurs ont pris beaucoup de plaisirs et les réactions sont unanimes. Corentin et Fahad, 11 ans et licenciés du Tarbes Pyrénées Football, déclarent avec enthousiasme. « C’est cool, on s’amuse bien, ça change des façons de jouer habituelles ». Un avis partagé par Boris, amateur de football depuis six ans : « Le format est incroyable. C’est un excellent moyen de découvrir le golf-foot. Mais c’est avant tout une matinée entre copains, dans un sport ludique ». L’atout principal de cette discipline est son accessibilité. Pas besoin d’un physique hors norme, seul le toucher de balle et la précision comptent. « Je joue au foot depuis 27 ans maintenant, et c’est une superbe occasion de tester une nouvelle forme de sport, » explique Maxime, membre du club du Tennis Ballon Lourdais. « Ça allie précision et force, et ça permet de revoir les copains et anciens adversaires de foot qu’on n’avait pas affronté depuis longtemps ».Une ambiance conviviale a dominé tout au long de la matinée et le tournoi a su séduire les participants. Entre éclats de rire et petites piques lancées aux adversaires, les équipes se sont affrontées dans la bonne humeur. « Il y avait un vrai esprit de compétition, mais toujours dans la bonne humeur. On se challenge entre amis, mais on est aussi là pour s’amuser et profiter de la journée, » note Maxime. Si le golf-foot en est encore à ses débuts dans la région, cette première étape a montré un bel engouement pour cette discipline hybride. L’organisation espère attirer encore plus de participants lors des trois prochains Opens, et faire du golf-foot une discipline à part entière dans les Hautes-Pyrénées.





