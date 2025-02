Un Portrait Modigliani Découvert à la Brocante au Mans

Un collectionneur italien a fait une découverte incroyable lors d'une brocante au Mans. Un tableau acheté il y a 15 ans s'est avéré être une œuvre authentique d'Amedeo Modigliani, un peintre emblématique du début du XXe siècle.

Paolo Guzzini, un collectionneur italien, a vécu un moment inoubliable après la confirmation de l'authenticité d'une œuvre qu'il avait achetée il y a quinze ans lors d'une brocante au Mans (Sarthe). Le tableau, un portrait en buste d'un homme qui aurait hébergé Amedeo Modigliani , a été découvert lors du déballage marchand du Mans, un rassemblement mensuel d'antiquaires et de brocanteurs professionnels.

Guzzini, guidé par son instinct et son expérience, a repéré le sceau d'un atelier fréquenté par les grands artistes montmartrois du début du XXe siècle, parmi lesquels Modigliani, au dos de la peinture. Il a également remarqué l'utilisation d'une peinture blanche bon marché et un premier essai dissimulé sous la toile, des éléments caractéristiques du style de l'artiste italien. Fin janvier, des experts de la Fondation Modigliani ont confirmé les suspicions de Guzzini : le tableau est bien une œuvre de Modigliani. Selon les experts, cette peinture représenterait l'une des premières œuvres réalisées par l'artiste après son arrivée à Paris en 1906. La valeur de l'œuvre, selon Guzzini, réside avant tout dans son importance historique. Amedeo Modigliani, né à Livourne en Italie en 1884 et mort à Paris en 1920, est un artiste emblématique de la peinture du début du XXe siècle, surtout connue pour ses portraits. Il est associé à l'École de Paris, un mouvement artistique qui a contribué à faire de Paris la capitale mondiale des avant-gardes. En 2023, une œuvre de Modigliani s'est vendue pour 33 millions d'euros, témoignant de la valeur inestimable de son art





Amedeo Modigliani Portrait Brocante Musée Histoire De L'art

