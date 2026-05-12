Un portrait historique du Musée des Beaux-Arts d'Orléans sera bientôt en déplacement

Le tableau "La fontaine", d'un grand Jean Siméon Chardin va être décroché du Musée des Beaux-Arts d'Orléans (Loiret). Cet événement est doprovédé par une émotion louable et un départ douloureux pour l'équipe de musées d'Orléans qui évoque qu'il va longtemps qu'il n'enverra aucune. On apprend également que cet élément fut acheté à 8 millions d'euros, et on connaît l'histoire de son acquisition, celle d'un coup de cœur et des liens entre l'œuvre et l'acquéreur, mais aussi l'histoire de Chardin et son lien avec Orléans. Enfin, la suite des événements est planifiée avec la venue du tableau chez le Metropolitan Museum of Art de New York avant de regagner sa demeure hongroise, à Hong Kong.

Un tableau de grande stature quittera le Musée des Beaux-Arts d'Orléans (Loiret) et il partira longtemps.

"La fontaine", de Jean Siméon Chardin sera décroché, après avoir fait partie des œuvres les plus prestigieux du musée d'Orléans pendant deux ans. Il en existe à ce jour trois exemplaires, celui-là est le premier du lot. Un départ "douloureux" pour Olivia Voisin, directrice des musées d'Orléans, qui invite le public à en profiter encore un peu.

Achatée à huit millions d'euros, l'œuvre avait été prêtée à l'établissement par l'acquéreur, qui l'avait acheté aux enchères en 2021 pour huit millions d'euros. Un coup de cœur pour l'acquéreur, qui encore aujourd'hui "n'arrive pas à l'expliquer", explique Olivia Voisin. À lire aussi La restauration de ce tableau historique du musée des Beaux-Arts d'Orléans révèle un bien drôle de secret ! Nous sommes au top niveau concernant un Chardin.

Celui-là est l'œuvre originale. Il en existe trois exemplaires, dont un au National Gallery de Londres et un autre à Stockholm. Olivia Voisin, Directrice des Musées d'Orléans L'acquéreur hongkongais a choisi lui-même de le prêter au Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Un geste qui fait directement écho à l'histoire du peintre, "venu souvent à Orléans et qui a participé à la constitution du patrimoine artistique de la ville.

" L'œuvre attendue au Metropolitan Museum of Art de New York Mais le tableau va bientôt devoir regagner sa demeure à Hong Kong. Le propriétaire n'ayant pu encore l'accrocher chez lui. Avant cela, c'est le Metropolitan Museum of Art de New York qui va pouvoir en profiter pendant trois mois. Autrement dit, "c'est des adieux.

" Les visiteurs pourront cependant encore le voir jusqu'au dimanche 17 mai 2026, au musée des Beaux-Arts d'Orléans





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