Un policier condamné à 14 mois de prison ferme pour des violences commises après la victoire du PSG

Un policier a été condamné à 14 mois de prison ferme et incarcéré pour des violences commises en marge de la victoire du PSG en Ligue des champions. Il a également été condamné à deux ans d'emprisonnement pour violence avec arme et port d'arme de catégorie D.

Un policier, jugé ce mardi 3 juin en comparution immédiate à Paris, a été condamné à 14 mois de prison ferme et incarcéré pour des violences commises ce week-end en marge de la victoire du PSG en Ligue des champions.

Un policier, jugé ce mardi 3 juin en comparution immédiate à Paris, a été condamné à 14 mois de prison ferme et incarcéré pour des violences commises ce week-end en marge de la victoire du PSG en Ligue des champions, a-t-on appris mercredi auprès du parquet. Un policier, jugé mardi en comparution immédiate à Paris, a été condamné à 14 mois de prison ferme et incarcéré pour des violences commises ce week-end en marge de la victoire du PSG en Ligue des champions.

Erwan M., 24 ans, a braqué dans la nuit de samedi à dimanche un automobiliste avec son arme, alors qu'il était hors service. Il a été jugé pour violence avec arme, violences en réunion et port d'arme de catégorie D, et condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix mois assortis d'un sursis probatoire pendant deux ans incluant une obligation de soins, et à une interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans.

Violences après la victoire du PSG : Lecornu dénonce l'inversion des valeurs qui consiste à incriminer les forces de l'ordre. Un mandat de dépôt a été prononcé à son encontre et il a été aussitôt incarcéré. Le tribunal correctionnel n'a pas fait droit à sa demande de non-inscription de sa condamnation à son casier judiciaire.

Six d'entre elles ont été relaxées et les autres ont été condamnées à des travaux d'intérêt général ou des peines allant de quatre mois de prison avec sursis à quatorze mois de prison ferme. Par ailleurs, 26 personnes ont été jugées en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à des peines allant jusqu'à 10 mois d'emprisonnement ferme aménagés en bracelet électronique, selon le bilan du parquet de Paris





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