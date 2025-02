Un Policier Blessé par balle lors d'une Interpellation à Lyon

Accident lors d'une interpellation à Lyon: un policier a été blessé par balle par un collègue. L'homme interpellé portait un pistolet factice.

Lundi 10 février, en début de matinée, un policier a été accidentellement blessé par balle dans le 1er arrondissement de Lyon , selon une source policière citée par BFM Lyon . Cette information est confirmée par Actu Lyon . Les faits se sont produits lors d'une interpellation rue Sainte-Catherine. Les forces de l'ordre étaient intervenues suite à l'observation, aux alentours de 4 heures du matin, d'un homme portant un pistolet dans le secteur par des caméras de vidéosurveillance de la ville.

Plusieurs agents ont été dépêchés sur place, alors que l'individu était vu pénétrer dans un immeuble. Dans le hall de l'immeuble, les policiers ont utilisé à plusieurs reprises le taser face à lui, rapportent nos confrères. Un coup de feu a été tiré accidentellement par un policier, blessant un autre agent au bras. L'homme, pris en charge à l'hôpital, n'est pas en danger. L'homme armé a été interpellé. Actu Lyon précise que le pistolet qu'il portait était en réalité factice. Une enquête est actuellement en cours





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Lyon Police Accident Interpellation Taser

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Paris: un policier mis en examen pour avoir mortellement frappé un homme lors d'une interpellationLa victime était morte après avoir reçu plusieurs coups de poing au visage lors de son interpellation en 2023.

Lire la suite »

Un Policier Blessé à Poitiers : Laxisme ou Protection des Forces de l'Ordre ?Une décision de justice qui ne satisfait pas les syndicats de police. Un policier a été victime d'une agression violente lors d'une intervention à Poitiers, mais le suspect a été placé sous contrôle judiciaire et non en détention provisoire.

Lire la suite »

Non-lieu définitif pour le policier ayant blessé un manifestant à Rennes en 2016Après neuf années de procédures judiciaires, Jean-François Martin, victime d'un tir de lanceur de balles de défense lors d'une manifestation contre la loi Travail en 2016, n'obtient pas la condamnation du policier responsable. La Cour de cassation a rendu un arrêt de non-lieu définitif, confirmant les décisions précédentes des juges.

Lire la suite »

Un policier du Raid blessé lors d'un échange de tirs sur l'A31Dans la nuit de vendredi à samedi, un policier du Raid a été blessé lors d'un échange de tirs sur une aire d'autoroute de l'A31. Le policier et son collègue, qui avaient pris en filature un véhicule suspect, ont été attaqués par deux hommes sortis de la voiture. Les agents ont riposté, et un suspect a été tué.

Lire la suite »

Réseaux de passeurs: un homme tué et un policier blessé près de DijonUn homme a été tué et un policier du RAID blessé lors d’un échange de tirs, survenu tôt samedi sur une aire d’autoroute près de Dijon, dans le cadre d’une filature visant une filière de passeurs entre la France et la Grande-Bretagne.

Lire la suite »

Réseaux de passeurs: un homme tué et un policier blessé près de DijonUn homme a été tué et un policier du RAID blessé lors d'un échange de tirs, survenu tôt samedi sur une aire d'autoroute près de Dijon, dans le cadre d'une filature visant une filière de passeurs entre la France et la Grande-Bretagne

Lire la suite »