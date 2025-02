Un Pitbull tue une bébé de 9 mois à Acerra

Une petite fille de 9 mois est décédée après avoir été mordue au visage par un pitbull à Acerra, en Italie. Le chien appartenait à la famille de la victime.

Un terrible drame s'est produit samedi 15 février à Acerra , une commune de la banlieue de Naples en Italie . Selon le Corriere della Serra, une petite fille de 9 mois est décédée après avoir été mordue au visage par un pitbull. Le bébé dormait à côté de son père de 25 ans sur le lit parental lorsque le chien s'est attaqué à elle. La mère se trouvait au travail à ce moment-là. À son réveil, le père a découvert son enfant inerte dans une mare de sang.

Il a immédiatement transporté l'enfant à l'hôpital, où elle a été déclarée morte.Au début de l'enquête, le jeune Italien a affirmé que sa fille avait été attaquée par un chien errant. Cependant, il a finalement reconnu que c'était son pitbull qui était responsable. L'animal avait déjà fait l'objet de plaintes de la part des voisins, ayant déjà s'échappé de chez lui et s'en étant pris à un autre chien.Tito d'Errico, le maire d'Acerra, a exprimé ses condoléances : « Au nom de toute la communauté d'Acerra, j'offre une prière pour l'âme de la petite Giulia, qui s'est tragiquement envolée vers le ciel trop tôt ». Raffaella Paita, sénatrice du parti démocrate italien « Italia Viva », a souhaité l'interdiction du commerce des pitbulls, qu'elle considère comme « structurellement inadaptés à la cohabitation avec les humains et les enfants ». En France, la législation exige la régularisation des chiens susceptibles d'être dangereux. Les chiens de pure race de type American Staffordshire terrier, en raison de leurs caractéristiques morphologiques et de leur puissance, sont concernés par cette réglementation.





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Italie Acerra Pitbull Attaque Mort De Bébé

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Italie : un pitbull mord une petite fille de neuf mois et la tueLes parents ont essayé de mentir au début de l’enquête pour sauver leur chien, en expliquant que l’attaque avait été causée par un animal errant.

Lire la suite »

Donald Trump Jr. visé par une controverse en Italie après une partie de chasseLe fils de l'ancien président américain Donald Trump Jr. est accusé d'avoir abattu un canard protégé lors d'une partie de chasse dans la lagune de Venise. Une vidéo montre Donald Trump Jr. présentant un tadorne casarca, une espèce rare et protégée, parmi ses prises. Un élu écologiste a alerté les autorités et demande des mesures contre les organisateurs et les participants de la chasse.

Lire la suite »

Charente-Maritime : la publicité faite à une hypnothérapeute par une mairie déclenche une controverseUn psychologue psychothérapeute reproche à la Ville de Bourcefranc-le-Chapus d’avoir permis l’installation dans un cabinet médical d’une pratiquante de médecine non conventionnelle qu’il considère comme une « pseudo-thérapeute ».

Lire la suite »

Maine-et-Loire: une adolescente de 12 ans meurt d'une grippe suivie d'une pneumonieÀ Saumur, dans le Maine-et-Loire, une adolescente de 12 ans a succombé à la maladie, comme l'a indiqué la procureure de la république, Alexandra Verron. Elle est morte 'd'une pneumonie consécutive à un état grippal', dimanche 26 janvier.

Lire la suite »

Une adolescente de 12 ans meurt d’une grippe suivie d’une pneumonieUne adolescente de 12 ans est morte, dimanche 26 janvier, à Saumur (Maine-et-Loire) des suites d’une pneumonie consécutive d’un état grippal. Elle avait consulté un médecin quelques jours plus tôt.

Lire la suite »

Fusil d'une bombe artisanale dans une boîte aux lettres à Gourin, une victime grièvement blesséeMercredi soir, un homme a été sérieusement blessé par une bombe artisanale placée dans sa boîte aux lettres à Gourin, dans le Morbihan. La victime, un homme de 47 ans, a été transportée au CHU de Brest en état d'arrêt cardio-respiratoire. Le maire de Gourin a confirmé l'incident et l'absence de revendications ou d'inscriptions sur les lieux. Les gendarmes enquêtent sur cette affaire.

Lire la suite »