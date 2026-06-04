Un piéton meurt après avoir reçu un coup de poing de la part d'un automobiliste en Haute-Saône

Un piéton de 43 ans est décédé après avoir reçu un coup de poing lors d'une altercation avec un automobiliste en Haute-Saône. L'auteur présumé du coup a été mis en examen.

Un piéton de 43 ans est décédé à l'hôpital après avoir reçu un coup de poing lors d'une altercation avec un automobiliste en Haute-Saône . L'auteur présumé du coup a été mis en examen, a-t-on appris jeudi auprès du parquet.

Lundi soir à Luxeuil-les-Bains, un piéton 'fortement alcoolisé' a invectivé un couple qui circulait en voiture, a précisé le parquet de Besançon, chargé du dossier. Le conducteur est descendu du véhicule et une altercation a éclaté entre les deux hommes.

'Ils se sont empoignés' et le conducteur a donné 'un coup de poing' L'auteur du coup de poing est ensuite remonté dans sa voiture et a poursuivi sa route. Le quadragénaire a été pris en charge par les secours. Hospitalisé dans un état de mort cérébrale, il est décédé mercredi à l'hôpital, selon le parquet. Un grave accident s'est produit ce jeudi 4 juin vers 16 h 50 sur la quatre voies dans le sens La Rochelle-Niort. Le pilote et le passager sont grièvement blessé





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