Un Piège Magique Contre les Frelons Asiatiques

Patrick Loubet, un agriculteur français du département de la Dordogne, a développé une méthode efficace et peu coûteuse pour capturer les frelons asiatiques grâce à un piège composé d'une solution à base de bière, de vin blanc, de grenadine et de sucre liquide.

Patrick Loubet, un agriculteur de Château-l’Évêque ( Dordogne ), s'est amusé récemment de son succès dans la capture de frelons asiatiques . En novembre dernier, il a été confronté à une situation désastreuse lorsque les frelons asiatiques ont tué les abeilles de ses quatre ruches. Furieux et déterminé à protéger les reines qui s'apprêtaient à hiberner, il a installé deux piège s. Vingt-quatre heures plus tard, il a été stupéfait d'avoir capturé des centaines de frelons asiatiques .

« J'ai même compté un à un tellement j'étais étonné », explique le paysan. Au total, il a capturé 762 grammes de frelons, dont 18 frelons européens et 1.310 frelons asiatiques. Ravi de son succès, il a renouvelé son piège magique et a capturé quatre bidons pleins de frelons dans les quinze jours suivants. Mais sa méthode n'est pas basée sur un insecticide puissant. Patrick Loubet utilise une recette connue des apiculteurs : environ trois quarts de litre de bière, trois quarts de vin blanc et un demi-verre de grenadine. Son secret ? Un verre de sucre liquide utilisé pour alimenter les essaims d'abeilles à la fin du printemps. Ce mélange, placé dans un grand bidon alimentaire translucide, attire les frelons, qui se noient dans le liquide épais. L'alcool attire les frelons, mais pas les abeilles, qui le trouvent répulsif. Le piège est donc efficace pour éliminer les frelons sans nuire aux abeilles. Patrick Loubet utilise un bidon de cinq litres récupéré dans les cuisines, où il prépare des andouillettes et utilise du vinaigre blanc pour nettoyer. « C'est donc du recyclage aussi », s'amuse-t-il. Il attend avec impatience mars pour recommencer l'expérience et protéger les reines fondatrices





20minutesparis / 🏆 72. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Frelons Asiatiques Agriculture Piège Recette Dordogne Apiculture

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La lutte contre les frelons asiatiques commence déjà dans le Calvados avec des pièges de printempsL'association 'L'Abeille normande du Calvados' s'organise pour lutter contre le frelon asiatique et en a informé ses adhérents, près de Caen.

Lire la suite »

Novak Djokovic avant son match contre Carlos Alcaraz : « Ça me rappelle mes duels contre Nadal »En conférence de presse, Novak Djokovic est revenu sur son rendez-vous avec Carlos Alcaraz en quarts de finale de l'Open d'Australie. Le Serbe a expliqué que l'intensité du jeune Espagnol lui rappelait un vieux rival.

Lire la suite »

Des médicaments contre le diabète efficaces contre 42 maladies chroniquesUne étude qui devrait faire grand bruit dévoile que les nouveaux traitements initialement conçus pour le diabète pourraient diminuer le risque de développer 42 maladies chroniques

Lire la suite »

Benfica l'a mauvaise contre l’arbitrage après sa défaite contre le BarçaBenfica n'a pas été tendre avec l'arbitrage après sa défaite de mardi soir face au FC Barcelone.

Lire la suite »

Procès d'Amandine: Requisition à perpétuité contre la mère et 18 ans contre le beau-pèreL'avocat général a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre la mère d'Amandine, Sandrine Pissara, avec une période de sûreté de 20 ans, et 18 ans contre le beau-père, Jean-Michel Cros, lors du procès de la mort de cette collégienne de 13 ans.

Lire la suite »

Menaces de Mort contre des Magistrats suite à un Procès contre le RNDes commentaires menaçants publiés sur le site d'extrême droite Riposte Laïque, visant la présidente du tribunal correctionnel de Paris et deux représentants du ministère public après leur réquisition contre Marine Le Pen et le RN, font l'objet d'une enquête de la police.

Lire la suite »