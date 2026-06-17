Un père de famille américain confronté à la police après avoir accompagné ses filles aux toilettes

Un père de famille américain a été confronté à la police après avoir accompagné ses deux filles aux toilettes pour femmes dans une station-service d'Alabama. Il a choisi ces toilettes afin de ne pas emmener ses filles dans celles réservées aux hommes qu'il jugeait plus 'sale'. Le père de famille a affirmé que les policiers l'avaient rassuré et qu'il n'avait rien fait de mal.

Un père de famille américain a été confronté à la police après avoir accompagné ses deux filles aux toilettes pour femmes dans une station-service d' Alabama .

Il a choisi ces toilettes afin de ne pas emmener ses filles dans celles réservées aux hommes qu'il jugeait plus 'sale'. Le père de famille a affirmé que les policiers l'avaient rassuré et qu'il n'avait rien fait de mal. Les employés de la station-service ont présenté leurs excuses à la petite famille et leur ont offert une glace après l'incident





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