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Un père de famille américain confronté à la police après avoir accompagné ses filles aux toilettes

Société News

Un père de famille américain confronté à la police après avoir accompagné ses filles aux toilettes
Père De FamillePoliceToilettes Pour Femmes
📆6/17/2026 5:33 PM
📰ladepeche31
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Un père de famille américain a été confronté à la police après avoir accompagné ses deux filles aux toilettes pour femmes dans une station-service d'Alabama. Il a choisi ces toilettes afin de ne pas emmener ses filles dans celles réservées aux hommes qu'il jugeait plus 'sale'. Le père de famille a affirmé que les policiers l'avaient rassuré et qu'il n'avait rien fait de mal.

Un père de famille américain a été confronté à la police après avoir accompagné ses deux filles aux toilettes pour femmes dans une station-service d' Alabama .

Il a choisi ces toilettes afin de ne pas emmener ses filles dans celles réservées aux hommes qu'il jugeait plus 'sale'. Le père de famille a affirmé que les policiers l'avaient rassuré et qu'il n'avait rien fait de mal. Les employés de la station-service ont présenté leurs excuses à la petite famille et leur ont offert une glace après l'incident

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Père De Famille Police Toilettes Pour Femmes Station-Service Alabama

 

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