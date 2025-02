Un père condamné à 15 ans pour viol de ses filles sous drogue

Un père de famille français a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour avoir violé ses deux filles, des jumelles alors jeunes majeures, sous l'effet de substances chimiques.

Un père de famille âgé de 42 ans a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle par la cour du Doubs pour avoir violé ses deux filles, des jumelles alors jeunes majeures, souvent sous l'effet de substances chimiques. La cour a suivi les réquisitions de l'avocate générale Margaret Parietti, qui avait demandé le maximum de la peine encourue pour « viols par ascendant » lors du procès lundi à Besançon.

Les faits se sont déroulés entre 2021 et 2023 pour l'une des filles, et entre 2022 et 2023 pour l'autre, alors que les jumelles avaient 18 et 19 ans, a expliqué Mme Parietti mardi à l'AFP. Elle a évoqué la personnalité « pervers narcissique » de l'accusé qui avait « mis tout le monde sous contrôle », y compris la mère qui avait quitté le domicile en 2009. Des « somnifères » et des « anxiolytiques » administrés aux jeunes filles les rendaient initialement inconscientes des agressions qu'elles subissaient, selon l'accusation. « Je ne les voyais plus comme mes filles respectueuses, qui avaient le sourire, elles étaient d'autres personnes », a déclaré l'accusé lors du procès, selon le quotidien L'Est républicain. Il a également exprimé sa « profonde honte » et ses « regrets ».Les sœurs étaient sous une surveillance constante, a expliqué à l'AFP leur avocat Mikaël Le Denmat, ajoutant que le père avait instauré un « climat de possession psychologique avant les faits » sous prétexte de les « protéger des dangers du monde extérieur ». Le père leur faisait régulièrement subir des examens digitaux du vagin afin de s'assurer qu'elles n'avaient pas eu de relations sexuelles. Il a commencé à lui administrer des médicaments qu'il s'était fait prescrire « parce qu'elle avait du mal à dormir » puis « bascule dans l'acte sexuel », a expliqué à l'AFP Me Le Denmat. La première des deux sœurs à avoir été violée prend conscience des agissements de son père lorsqu'il lui parle un jour d'un détail de son anatomie intime.Les faits ont été révélés en 2023 grâce à l'intervention d'un détenu de la prison d'Avignon avec lequel l'une des sœurs était entrée en contact par hasard en jouant en ligne. Il a gagné sa confiance et elle a fini par lui révéler que son père abusait d'elle. Il lui a alors conseillé de recueillir le sperme de son père pour avoir des preuves. C'est le 29 mai 2023 qu'elle décide de suivre ses recommandations. Elle dissimule un flacon dans les toilettes, propose de « prendre la place de sa sœur » puis, une fois l'acte sexuel accompli par son père, prend la fuite avec un petit bocal contenant le sperme vers Marseille, où elle sera prise en charge par l'épouse du détenu. Cette dernière va l'accompagner au commissariat pour déposer plainte. Le détenu, qui était en possession d'un téléphone dont il faisait usage la nuit pour jouer à des jeux en réseau, a témoigné lundi par visioconférence depuis son lieu de détention. L'homme, lui-même condamné pour un viol qu'il nie avoir commis, a expliqué, selon Me Le Denmat, que le viol intrafamilial était quelque chose qui heurtait sa morale et qu'il avait considéré qu'il devait venir en aide à la jeune fille. Les deux sœurs ont accepté la publicité des débats sauf pendant leur propre déposition devant la cour. Pour expliquer leur impuissance à parler pendant de longs mois elles ont évoqué la « peur », selon l'Est républicain. « On est dans l'hyper courage », a estimé Me Le Denmat en commentant la démarche de dénonciation. « Il fallait sortir de l'emprise » et être « sûr que ça s'arrête vraiment » avec le risque « que ce soit pire » si le plan échouait.





Midilibre

