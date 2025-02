Un Patient Agresse et Tuer à l'Hôpital Garonne

Un drame s'est joué dimanche dernier à l'hôpital Garonne de Toulouse. Un patient de 77 ans a été victime d'une agression mortelle par un autre patient. Les investigations sont en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet incident rare.

Dimanche dernier, à l'hôpital Garonne, dépendant du CHU Purpan, un drame tragique s'est joué. Un patient de 77 ans, hospitalisé dans une unité spécialisée, a été victime d'une agression mortelle perpétrée par un autre patient. Cet incident rare a profondément choqué certains soignants.

Les événements se sont déroulés le 9 février dans l'Unité cognitivo-comportementale, un service de soins accueillant généralement des personnes atteintes de troubles neurodégénératifs comme la maladie d'Alzheimer. Dans la soirée, deux patients ont eu une dispute qui s'est rapidement envenimée. Les insultes ont été suivies de gestes violents. Un individu de 71 ans a saisi un objet métallique et a asséné plusieurs coups à son compagnon, notamment à la tête. Selon les informations recueillies, l'agresseur aurait continué son attaque jusqu'à ce que la victime perde beaucoup de sang et s'effondre. L'objet utilisé lors de l'agression, peut-être un thermos, reste à confirmer par les investigations en cours. Alertés par les bruits, les médecins et infirmiers sont intervenus sur place. Ils ont découvert la victime allongée sur le sol, inconsciente et ensanglantée. L'autre patient était prostré dans une salle de bains. La victime a été immédiatement transportée au service de neurochirurgie dans un état très grave.L'incident a déclenché un signalement aux autorités et au parquet de Toulouse. Des investigations pour des faits de nature criminelle ont été lancées, confiées à la police nationale. À ce stade, les circonstances exactes de l'agression ne sont pas encore établies, précise le procureur de la République. Les enquêteurs, confrontés au secret médical, ont investi l'hôpital ce mercredi et aujourd'hui, à la recherche du moindre indice. Il semblerait que la victime et le meurtrier n'aient jamais eu d'altercations auparavant. Cependant, les confrontations peuvent parfois exister dans ce type d'unité. Les malades perdent souvent leurs repères et s'affolent, ce qui peut entraîner des réactions violentes, explique une infirmière. L'agresseur présumé, incapable de s'exprimer pour le moment, n'a toujours pas été entendu. Un expert psychiatre devrait rapidement le rencontrer. L'évolution de l'enquête dépendra des conclusions psychiatriques. Si l'agresseur est jugé irresponsable pénalement, la procédure pourrait être réorientée vers une hospitalisation sous contrainte plutôt qu'un procès





