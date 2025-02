Un Pas en Avant dans l'Accord de Trêve à Gaza

Israël et le Hamas ont fait des progrès significatifs vers un accord de trêve, avec la libération prévue de trois otages israéliens. Le CICR exprime sa préoccupation pour les otages toujours retenus, tandis qu'Emmanuel Macron condamne les propositions d'expulsion des habitants de Gaza. La communauté internationale s'engage à soutenir la transition syrienne.

Après plusieurs jours de tensions et de menaces réciproques, Israël a confirmé, vendredi 14 février, avoir reçu les identités des otages devant être libérés samedi. Il s'agit de Sacha Trupanov, ressortissant israélo-russe, Sagui Dekel-Chen, citoyen israélo-américain, et Yair Horn, de nationalité israélo-argentine, précise le bureau du Premier ministre israélien.

Peu de temps avant, les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas, avaient annoncé que trois otages seraient bien libérés samedi de Gaza, y compris un otage retenu par son allié le Jihad islamique. Selon la chaîne de télé Extra News, proche de l'Etat égyptien, une médiation menée par l'Egypte et le Qatar a permis de 'surmonter les obstacles' qui mettaient en danger le cessez-le-feu. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) s'est dit 'très inquiet', vendredi, de la situation des otages retenus depuis plus de seize mois dans la bande de Gaza. 'Les dernières opérations de libération renforcent la nécessité urgente pour le CICR d'avoir accès aux personnes retenues en otage', a fait savoir l'organisme qui a facilité les échanges d'otages et de prisonniers palestiniens entre Israël et le Hamas, dans un message sur son compte X. Le président français a de nouveau affirmé son opposition, lors d'une interview accordée au Financial Times, à la proposition de son homologue américain de reconstruire Gaza en expulsant les Gazaouis. 'Pour moi, la solution n'est pas une solution immobilière. C'est une solution politique', a ajouté Emmanuel Macron. Mardi, il avait déclaré à CNN : 'Gaza n'est pas une terre vide, c'est un territoire où vivent deux millions de personnes. On ne peut pas dire à deux millions de personnes : 'OK, maintenant devinez quoi ? Vous allez bouger.''Une vingtaine de pays arabes et occidentaux se sont engagés jeudi à Paris à œuvrer pour aider à reconstruire la Syrie. Les participants veulent 'travailler ensemble pour assurer le succès de la transition dans le cadre d'un processus mené par les Syriens', fait savoir la déclaration. Celle-ci s'engage également à soutenir le gouvernement de transition syrien dans la lutte contre 'toute forme de terrorisme et d'extrémisme'





franceinfo / 🏆 18. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

GAZA HAMAS ISRAEL OTAGES TRÊVE CICR EMMANUEL MACRON SYRIE TRANSITION

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Gaza : la non-libération de l’otage israélienne Arbel Yehud fragilise l’accord de trêveArbel Yehud est détenue par le Hamas depuis le 7 octobre 2023. (Photo d’illustration.)

Lire la suite »

Trêve à Gaza : une nouvelle otage israélienne devrait être libérée avant le prochain échangeIsraël réclame la libération d’Arbel Yehud, une otage-clé retenue à Gaza

Lire la suite »

Cessation du Feu à Gaza : Accord entre Israël et le Hamas pour la Libération d'OtagesAprès 15 mois de guerre meurtrière, Israël et le Hamas ont conclu un accord pour un cessez-le-feu à Gaza, assorti de la libération d'otages. L'accord, négocié par des médiateurs internationaux, met fin à un conflit qui a causé des dizaines de milliers de morts et plongé la bande de Gaza dans le chaos.

Lire la suite »

Accord de cessez-le-feu à Gaza: 6 semaines de trêve et libération d'otagesAprès de longs mois de combats, un accord de cessez-le-feu de six semaines a été conclu entre Israël et le Hamas. Il prévoit la libération progressive d'otages israéliens contre la remise en liberté de prisonniers palestiniens. Le déblocage d'une aide humanitaire importante est également prévu.

Lire la suite »

Guerre à Gaza : ce que contient l’accord de trêve entre Israël et le HamasPrès de quinze mois après le début des combats, la conclusion d’un accord de trêve entre Israël et le Hamas a été annoncée. Bien qu’Israël dit régler les derniers les détails, quelques modalités ont déjà été convenues.

Lire la suite »

Accord pour une trêve à Gaza selon Donald TrumpDonald Trump a annoncé un accord pour une trêve à Gaza et le retour des otages, avant même son officialisation par les autorités israéliennes ou du Hamas. Il s'est félicité de l'accord sur Truth Social, attribuant la victoire à son équipe et à sa promesse de paix. L'accord, fruit de négociations menées depuis plusieurs mois par des intermédiaires comme le Qatar et l'Égypte, est également le résultat du travail de l'administration Biden.

Lire la suite »