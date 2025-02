Un Partenariat Durable pour la Gestion des Déchets entre le Lot et la Corrèze

Deux départements français, le Lot et la Corrèze, ont mis en place un partenariat unique depuis 2004 pour gérer leurs déchets de manière durable. Le Lot envoie ses ordures ménagères en Corrèze pour valorisation, tandis que la Corrèze achemine ses déchets recyclables dans le Lot. Ce système de collaboration permet de limiter l'impact environnemental, de maîtriser les coûts et de créer de la valeur et de l'emploi sur les territoires.

Entre le Lot et la Corrèze, une collaboration unique s'est mise en place depuis 2004 pour gérer les déchets . Le Lot, ne disposant pas d'une quantité suffisante de déchets pour justifier une installation d'incinération ou d'enfouissement, envoie ses ordures ménagères en Corrèze pour valorisation. En échange, la Corrèze achemine ses déchets recyclables dans le Lot, où ils sont triés.

Ce partenariat, récemment renouvelé jusqu'en 2050, permet aux deux départements de gérer leurs déchets de manière efficace et durable. Le système fonctionne de manière symétrique: les 40 000 tonnes d'ordures ménagères du Lot sont valorisées en Corrèze, tandis que 9 000 à 10 000 tonnes de déchets recyclables corréziens sont traitées dans le Lot. Environ 5 à 7 camions transportent ces déchets quotidiennement entre les deux départements, créant ainsi une chaîne de flux constante et optimisée. Cette collaboration permet non seulement de limiter l'impact environnemental en évitant l'enfouissement des déchets, mais elle contribue également à la création d'emplois dans les deux départements. En effet, 60 agents travaillent dans les deux usines de tri du Lot, un chiffre qui serait difficilement maintenable sans le flux de déchets corréziens. « Cela permet de sécuriser notre processus et d'avoir des objectifs sur le long terme », souligne Frédéric Soulier, Président du Syttom et maire de Brive-la-Gaillarde. La valorisation énergétique des déchets résiduels permet à la Corrèze d'alimenter son réseau de chauffage urbain, qui équipe actuellement 100% des bâtiments publics de la ville préfecture de Brive. Le partenariat s'étend également à la réduction de l'enfouissement des déchets. Le site de la Perbousie en Corrèze a diminué de moitié l'enfouissement des déchets ultimes non dangereux en dix ans et ce type d'enfouissement sera impossible après 2028. Le site de Montech, dans le Tarn-et-Garonne, devrait également connaître une évolution similaire à court terme. « C'est une bonne nouvelle pour les Lotois. C'est important qu'ils sachent que leurs déchets sont recyclés et que les autres sont envoyés pour être valorisés », conclut Vincent Labarthe, vice-président du Syded





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Déchets Valorisation Partenariat Recyclage Gestion Durable

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Reportage « Des Racines et des ailes » sur le patrimoine du Lot et de la CorrèzeLe reportage « Des Racines et des ailes » réalisé au château de Lantis sera diffusé ce mercredi 5 février à 21 h 05 sur France 3. Le reportage met en lumière le patrimoine du Lot et de la Corrèze, avec un focus sur le château de Lantis et neuf portraits d'amoureux du patrimoine de la région.

Lire la suite »

Ukraine-Russie : un partenariat historique entre Londres et KievUn accord historique a été signé entre l'Ukraine et le Royaume-Uni ce jeudi 16 janvier, marquant une étape importante dans les relations bilatérales. Pendant ce temps, un dépôt pétrolier en Russie a été frappé par des drones ukrainiens, tandis que la Russie continue de rejeter les accusations de planification d'attaques terroristes.

Lire la suite »

Zelensky et Starmer Signent un Accord Historique de Partenariat entre l'Ukraine et le Royaume-UniUn accord de partenariat historique a été signé entre l'Ukraine et le Royaume-Uni, renforçant la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité maritime et des technologies. L'accord intervient alors que l'Ukraine fait face à une invasion russe et que les craintes d'un éventuel désengagement américain se font plus pressantes.

Lire la suite »

Signature attendue d'un 'partenariat stratégique' entre la Russie et l'IranLe président russe Vladimir Poutine et son homologue iranien Massoud Pezeshkian doivent signer vendredi en Russie un 'partenariat stratégique global', présenté comme une nouvelle étape de l'alliance grandissante entre les deux pays

Lire la suite »

Signature attendue d'un 'partenariat stratégique' entre la Russie et l'IranLe président russe Vladimir Poutine et son homologue iranien Massoud Pezeshkian doivent signer vendredi en Russie un 'partenariat stratégique global', présenté comme une nouvelle étape de l'alliance grandissante entre les deux pays.

Lire la suite »

Signature attendue d'un 'partenariat stratégique' entre la Russie et l'IranLe président russe Vladimir Poutine et son homologue iranien Massoud Pezeshkian doivent signer vendredi en Russie un 'partenariat stratégique global', présenté comme une nouvelle étape de l'alliance grandissante entre les deux pays.Soumis à des sanctions internationales qui restreignent le...

Lire la suite »