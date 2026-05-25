Un parachutiste de 21 ans est mort à Frétoy-le-Château après un accident de parachute

Un jeune parachutiste de 21 ans est décédé ce lundi après un accident de parachute à Frétoy-le-Château (Oise). Les circonstances de cet événement font actuellement l'objet des investigations nécessaires.

Un jeune parachutiste de 21 ans est mort à Frétoy-le-Château ce lundi. Le centre de parachutiste du jeune homme indiquen que les circonstances de cet événement font actuellement l'objet des investigations nécessaires.

Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte après la mort d'un jeune homme de 21 ans, victime d'un accident de parachute dimanche à Frétoy-le-Château (Oise), a indiqué ce lundi 25 mai parquet de Compiègne. Les circonstances de cet événement font actuellement l'objet des investigations nécessaires, indique également le groupe Facebook des pratiquants du centre de parachutisme de Frétoy-le-Château.

Nous collaborons pleinement avec les autorités compétentes et mettons à leur disposition tous les moyens dont nous disposons afin de contribuer au bon déroulement de l'enquête





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