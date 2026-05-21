Un outil de précision à la fois compact et léger : la perceuse-visseuse Parkside Pabs 20 chez Rakuten

La perceuse-visseuse Parkside Pabs 20 est un outil de précision qui offre une liberté d’action sans fil, spécialement dans les endroits les moins accessibles. Elle est livrée sans batterie ni chargeur et est compatible avec les batteries Li E6 de 20 V utilisées sur les autres outils de la gamme.

Rendus célèbres par leur fiabilité et leurs publicités dans lesquelles Arnold Schwarzenegger vantait leur mérite, les outils Parkside sont désormais incontournables. Aujourd’hui c’est sur Rakuten qu’il faut en profiter avec une offre attractive sur la perceuse-visseuse Parkside Pabs 20.

Moins de 80 euros sur la perceuse-visseuse Parkside Pabs 20 chez Rakuten, c’est le bon plan bricolage actuel. Une offre qui va attirer du monde puisque cet outil de précision fonctionne sans fil pour offrir plus de liberté d’action, spécialement dans les endroits les moins accessibles. Livrée sans batterie ni chargeur, elle est compatible avec les batteries Li E6 de 20 V utilisées sur les autres outils de la gamme.

Disposée dans sa malette résistante et facile à transporter, cette perceuse-visseuse assure une utilisation et des changements d’embouts simples grâce à son mandrin à serrage rapide. Foncez sur la perceuse-visseuse Parkside Pabs 20 disponible chez Rakuten au prix dePercez et vissez sans effort et de façon adaptée à tous vos support grâce à la perceuse-visseuse Parkside Pabs 20 Chez Rakuten, la perceuse-visseuse Parkside Pabs 20 est accessible avec 11 % de réduction, soit quelques dizaines d’euros : un budget travaux totalement maîtrisé dès l’acquisition de vos outils.

Offrant 25 réglages de couple et de perçage, elle permet un diamètre de perçage de 30 mm pour le bois et 13 mm pour le métal. Un coffret de 8 forets spécifiques pour différents supports est fourni. De même, 8 embouts de vissage de 50 mm de long y sont également entreposés. Deux vitesses de rotation sont présentes, allant de 0 à 400 tours par minute pour la première, et jusqu’à 1400 tours par minute pour la seconde.

Montez un meuble, percez un mur ou laissez parler votre imagination sans limites en vous équipant de cet outil à la fois compact et léger. Ce contenu a été réalisé par un expert de l’équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article





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