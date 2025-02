Un Ours En Aventures, Des Amis En Douleur Et Des Films Pour T'Enthousiasmer

Découvrez les films à ne pas manquer en ce moment dans les salles de cinéma. De Paddington à l'aventure au Pérou, en passant par un road-movie poignant et un thriller politique érotique, il y en a pour tous les goûts.

Ce mois-ci, Jamel Debbouze, agent de joueur, se retrouve dans une situation difficile tandis qu'une promenades à vélo bouleversante réunit deux amis endeuillés... Et, pour les plus jeunes, Notre Temps vous recommande de suivre l'ours Paddington pour des aventures folles au Pérou! Découvrez ce que vos salles de cinéma vous réservent en ce moment. Sa tante Lucy a disparu : Paddington est inquiet. Sans hésiter, il part avec la famille Brown à sa recherche ... au Pérou.

L'ourson en duffle-coat revient pour un troisième film sous le signe de l'aventure. Le ton original, parfois même loufoque, des deux premiers opus s'efface (bien que compensé par les séquences avec une religieuse déchaînée) face aux péripéties d'une chasse au trésor qui ravira les enfants. Les parents et les grands-parents seront à nouveau sous le charme de la persistante bonté et de la bouille de cet ours devenu la mascotte de l'Angleterre.Dans les années 1950, le brutalisme, mouvement architectural lié aux changements sociaux d'après-guerre, se développe. On en trouve encore des bâtiments, notamment ceux signés Le Corbusier. Le film retrace les origines du mouvement en suivant le parcours d'un architecte juif hongrois ayant émigré aux États-Unis, où il se voit confier la construction d'une université. Dente et remarquablement joué, cette vision âpre du rêve américain comme machine à broyer les âmes est une œuvre cinématographique … monumentale.La nouvelle réalisation de Jamel Debbouze est d'autant plus inattendue qu'il s'en écarte de la comédie tout en ayant des airs d'autoportrait : si le scénario de cette course contre la montre est improbable, son personnage d'agent de footballeurs n'ayant que la tchatche pour se sortir des ennuis semble refléter une introspection personnelle. Comme une remise en question avant un nouveau départ ? Remise en selle. Pour célébrer la mémoire de son fils décédé tragiquement, Mathias Mlekuz a décidé de reproduire le voyage à vélo que celui-ci avait fait de Montreuil à Istanbul. Dans ce périple, il embarque son ami Philippe Rebbot. Seconds rôles récurrents du cinéma français, Mlekuz et Rebbot lâchent le temps d'un road-movie la fiction pour un documentaire ultra-intime. Si, au centre, il y a le deuil en cours de ce père désemparé par la disparition de son enfant, c'est aussi, au travers d'une amitié qui résiste à tout, un parcours d'endurance vers l'apaisement. Conjuration d'un profond chagrin, ce carnet de voyage intérieur très émouvant n'a pas peur des chemins de traverse. Autant de moments hilarants ou tendres, pour aller de l'avant, à l'assaut des épreuves de la vie, jusqu'à son mantra : « Si on peut, soyons joyeux ».David est sous pression : le chantier d'une tour de bureaux qu'il supervise prend du retard. Sa rencontre avec la DRH d'une multinationale, qui vire en liaison obsédante, n'arrange pas les choses… Adapté d'un roman d'Éric Reinhardt, le film en a conservé l'écriture vénéneuse comme le regard sur les rapports entre le monde de la finance et celui du travail. Sylvain Desclous les décuple en thriller érotique et politique. Magistrale, Jeanne Balibar y est des plus troublantes… Oui, c'est l'occasion de faire quelques cadeaux de Noël





